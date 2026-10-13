Marca chilena de cosméticos abrirá un nuevo "Beauty Bar" en conocido mall de Santiago: Esta es su ubicación

13 oct. 2026 - 15:55 hrs.

Una marca chilena de cosméticos anunció la apertura de un nuevo Beauty Bar en Santiago, un espacio que busca ofrecer una experiencia interactiva en torno al cuidado de la piel, el bienestar y la aromaterapia.

Se trata de MAJEN, firma que continúa su plan de expansión con la llegada a Cenco Costanera, donde habilitará un espacio inspirado en el bosque valdiviano. La propuesta busca trasladar el concepto de la marca desde su origen hasta el corazón de la capital.

¿Qué ofrecerá el nuevo Beauty Bar?

El espacio estará ubicado en el segundo piso del centro comercial y contará con distintas estaciones en las que los visitantes podrán conocer y probar productos de skincare, cuidado corporal y aromaterapia.

La marca también busca acercar al público el concepto de neurocosmética que forma parte de su propuesta. El diseño combinará una estética botánica inspirada en la selva valdiviana con elementos modernos, con el objetivo de generar una pausa dentro del ritmo del centro comercial.

“Queríamos llevar el Universo Majen a un espacio capaz de transmitir nuestro origen, nuestra mirada sobre el bienestar y nuestra forma de entender el cuidado de la piel, pero en un formato más dinámico y cercano”, señaló Consuelo Soto, fundadora de la marca.

La nueva línea de aromas inspirados en el bosque

Junto con esta apertura, MAJEN presentará su línea de Home Sprays, bajo el concepto “llevar el bosque a casa”. La colección contempla tres aromas de inspiración botánica: Miel de Ulmo, Maqui y Verbena Chilena.

La llegada al centro comercial forma parte de la estrategia de crecimiento de la firma, que busca fortalecer su presencia en ubicaciones estratégicas y acercar su propuesta de cosmética y bienestar a nuevas audiencias.

El nuevo Beauty Bar estará ubicado en el piso 2 de Cenco Costanera, en avenida Andrés Bello 2447, Providencia.

Todo sobre Negocios