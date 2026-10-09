Tras nueva alza del IPC: ¿Cuánto subirán las cuentas y créditos que se pagan en UF?

09 oct. 2026 - 09:00 hrs.

El jueves se dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre de 2026, el que registró una variación mensual de 0,4%, de acuerdo con el informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Con este resultado, la inflación acumula un incremento de 4,0% en lo que va del año, mientras que la variación a doce meses se mantiene en 4,1%.

Impacto en la Unidad de Fomento

El resultado del IPC de septiembre se verá reflejado en la Unidad de Fomento (UF), la que es utilizada para establecer el valor de diversos pagos, entre ellos dividendos hipotecarios, arriendos, créditos, seguros, planes de salud, entre otros.

Actualmente, la UF llega a $41.130,94 al 9 de octubre de 2026, de acuerdo con los valores oficiales publicados por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

A partir del día siguiente, comenzará el nuevo período de reajuste aplicando el alza de 0,4%, con lo que el valor de una UF llegaría aproximadamente a $41.295,46 al 9 de noviembre. Esto significa que, considerando el inicio y el término de este período, la UF aumentaría en unos $164,52.

¿Cuánto subirán los pagos en UF?

Tomando como referencia el valor de la UF al 9 de octubre ($41.130,94) y el valor aproximado que alcanzaría al finalizar el período de reajuste asociado al IPC de septiembre, estos son algunos ejemplos de cuánto subirán los pagos:

10 UF:

Actualmente equivalen a $411.309 y llegarían a unos $412.955, lo que representa un aumento de aproximadamente $1.645.

20 UF:

Pasarían de $822.619 a $825.909, es decir, subirían cerca de $3.290.

100 UF:

Aumentarían desde $4.113.094 a $4.129.546, con un alza aproximada de $16.452.

1.000 UF:

Pasarían de $41.130.940 a $41.295.464, lo que implica un incremento cercano a $164.524.

El aumento efectivo de una cuenta, crédito o dividendo dependerá del monto expresado en UF y de la fecha en que corresponda realizar el pago, ya que el valor de la UF se reajusta diariamente durante el período.

Sectores que impulsaron el IPC de septiembre

En septiembre, ocho de las 13 divisiones que componen la canasta del IPC registraron incidencias positivas en la variación mensual.

Entre las principales alzas destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentaron 0,6%, y transporte, que anotó un incremento de 0,9%.

Entre los productos que más subieron destacó el petróleo diésel, con un alza mensual de 10,2%, mientras que la gasolina aumentó 2,7%. También registró un incremento el suministro de electricidad, con una variación mensual de 1,6%.