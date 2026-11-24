24 nov. 2026 - 20:09 hrs.

¿Qué pasó?

El Senado postergó para este miércoles la votación del proyecto que equipara el derecho de sala cuna para trabajadoras y trabajadores bajo el Código del Trabajo, así como para independientes, luego de que se solicitara una segunda discusión de la iniciativa durante la sesión de esta jornada.

La petición fue realizada por la senadora Yasna Provoste, por lo que en esa oportunidad se sancionarán los cambios introducidos por la Cámara Baja. Además, la senadora Provoste y el senador Vlado Mirosevic adelantaron que solicitaron votaciones separadas.

La propuesta iniciada en mensaje termina con el requisito que exige proveer de sala cuna a las empresas que cuenten con 20 o más trabajadoras. También crea un fondo solidario de sala cuna, financiado mediante una cotización previsional.

Así se establece la obligación para los empleadores (del sector privado o público) de enterar una cotización de 0,30%. Se compensará con una rebaja de 0,15% en la cotización destinada al Fondo de Cesantía Solidario y de 0,15% en la destinada a las Cuentas Individuales por Cesantía. Los trabajadores independientes cotizarán un 0,30% de sus rentas imponibles.

Asimismo, se permite que los empleadores mantengan salas cunas anexas o conjuntas al lugar de trabajo de manera voluntaria; se regula cómo se ejercerá el derecho cuando ambos padres sean trabajadores, estableciendo reglas de preferencia y mecanismos para resolver desacuerdos; y precisa que el financiamiento de salas cunas anexas o comunes será de cargo exclusivo del Fondo de Sala Cuna.

Los detalles del proyecto

También la propuesta establece una aplicación gradual:

Al año de publicada la ley se considera a trabajadoras regidas por el Código del Trabajo, incluidas las de casa particular, y los trabajadores que tengan el cuidado personal exclusivo del niño por resolución judicial.

Al tercer año contempla a trabajadores regidos por el Código del Trabajo cuya madre del niño no trabaje y se encuentre estudiando o buscando activamente empleo.-Al cuarto ingresan todos los trabajadores dependientes, independientes y funcionarios del sector público.

Para los trabajadores independientes se establece una secuencia análoga. El Servicio de Tesorerías informará al Instituto de Previsión Social las cotizaciones efectivamente enteradas, que el independiente acceda al aporte desde el 1 de julio del año en que pagó las cotizaciones y hasta el 30 de junio del año siguiente.

Las diferencias entre el aporte de sala cuna y la matrícula o mensualidad cobrada por el establecimiento serán de cargo del trabajador o de quien haga uso de la sala cuna, salvo acuerdo expreso entre las partes.

El texto considera un suplemento solidario para trabajadores del 60% más vulnerable, cuando la matrícula o mensualidad supere el aporte: 50% de la diferencia, para el 40% más vulnerable; 30%, para el tramo siguiente hasta el 60%, calculado sobre un valor máximo de 1,15 veces el aporte.

Junto a lo anterior, se crea el Sistema Público de Registro de Salas Cunas adscritas al Fondo, administrado por la Subsecretaría de Educación Parvularia. Adicionalmente, se crea la Comisión Técnica de Financiamiento y Sustentabilidad del Fondo, cuyos informes técnicos mostrarán costos de provisión, ingresos y egresos proyectados del fondo solidario, tasa de uso, natalidad y oferta disponible por zona.

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