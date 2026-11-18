18 nov. 2026 - 16:04 hrs.

¿Qué pasó?

Después de casi cinco años de tramitación, el proyecto de Sala Cuna Universal quedó más cerca de convertirse en ley. La Cámara de Diputados lo aprobó este miércoles con 132 votos a favor, 12 abstenciones y ninguno en contra. Sin embargo, las diferencias por su financiamiento y el copago que deberán asumir las familias siguen marcando el debate.

La iniciativa pasará ahora a su tercer trámite constitucional y volverá al Senado durante la próxima semana.

¿Qué propone el proyecto de Sala Cuna Universal?

La propuesta busca garantizar el acceso a sala cuna a todas las familias trabajadoras, independiente del tamaño de la empresa en que se desempeñen o de si trabajan de manera independiente. Para ello, modifica el artículo 203 del Código del Trabajo, que actualmente obliga a las empresas con 20 o más trabajadoras a proporcionar este beneficio.

Durante el debate, la diputada Gael Yeomans (FA) sostuvo que la normativa vigente desincentiva la contratación femenina y cuestionó que el proyecto excluya del Fondo de Sala Cuna aparte de la red pública, como Junji, los jardines Vía Transferencia de Fondos (VTF) e Integra.

También criticó que se utilicen recursos del Seguro de Cesantía y que las familias deban asumir un copago: "Todo viene del bolsillo de los trabajadores", afirmó.

En contraste, desde el oficialismo defendieron el mecanismo y destacaron que permite financiar el beneficio sin establecer una nueva cotización para los empleadores.

El copago que deberán enfrentar las familias

Uno de los principales puntos de discusión fue el aporte que tendrán que realizar las familias. El proyecto contempla actualmente un suplemento solidario financiado por el Fondo de Sala Cuna y focalizado según el Registro Social de Hogares (RSH).

Los hogares hasta el 40% de mayor vulnerabilidad recibirán un aporte equivalente al 50% de la diferencia positiva entre el aporte de sala cuna y el valor del establecimiento. Para quienes se encuentren entre el 41% y el 60%, el suplemento será del 30%. El cálculo considera como límite un valor equivalente a 1,15 veces el aporte de sala cuna.

Ante los cuestionamientos, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció que el Ejecutivo buscará establecer un tope del 20% al copago mediante una futura ley miscelánea. "Ese es el compromiso del Ejecutivo", aseguró.

Las críticas al financiamiento con el Seguro de Cesantía

El proyecto contempla una cotización de 0,30% para el Fondo de Sala Cuna, distribuida en partes iguales entre la Cuenta Individual de Cesantía y el Fondo de Cesantía Solidario: 0,15% para cada uno. La fórmula reduce en 0,05 puntos porcentuales el costo total respecto de la propuesta presentada anteriormente en el Senado.

El diputado comunista Luis Cuello cuestionó que el mecanismo garantice el acceso, pero no necesariamente el derecho a sala cuna. "El Gobierno propone financiar Sala Cuna con el seguro de desempleo. Es decir, con la plata de las trabajadoras, liberar el bolsillo de las grandes empresas y establecer el copago", sostuvo.

El diputado Stephan Schubert (REP) respaldó el mecanismo, argumentando que permite financiar el beneficio sin aumentar el gasto fiscal ni los costos para los empleadores. "El impacto existe, pero es muy menor y se resuelve un problema muy complejo", señaló.

Con la aprobación de la Cámara de Diputados, la iniciativa volverá al Senado. Si los parlamentarios ratifican el texto sin modificaciones, quedará en condiciones de convertirse en ley; de lo contrario, sus diferencias deberán resolverse en una comisión mixta.

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