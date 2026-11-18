18 nov. 2026 - 15:45 hrs.

La cuenta regresiva para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) está llegando a su fin, pero la expectación por el videojuego también está siendo aprovechada por ciberdelincuentes para desplegar distintas estafas en internet.

La nueva entrega de Rockstar Games llegará este jueves 19 de noviembre a las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Sin embargo, desde hace meses circulan falsas ofertas, supuestas versiones filtradas y páginas que prometen acceso anticipado al esperado título.

Frente a este escenario, ESET Latinoamérica advirtió sobre los riesgos asociados al lanzamiento y compartió siete recomendaciones para evitar caer en engaños que podrían terminar en el robo de información personal, datos bancarios o la instalación de programas maliciosos.

¿Cuáles son las estafas relacionadas con GTA 6?

De acuerdo con la compañía de ciberseguridad, los delincuentes utilizan distintas estrategias para aprovechar el interés que genera el videojuego.

Entre las principales amenazas identificadas se encuentran:

Descargas falsas: instaladores que supuestamente contienen GTA 6, pero que en realidad pueden incluir malware, troyanos o programas diseñados para robar información.

instaladores que supuestamente contienen GTA 6, pero que en realidad pueden incluir malware, troyanos o programas diseñados para robar información. Filtraciones fraudulentas: archivos que prometen mostrar contenido exclusivo o permitir jugar una versión filtrada del videojuego.

Tiendas falsas: páginas que imitan comercios oficiales y ofrecen el título a precios demasiado bajos.

páginas que imitan comercios oficiales y ofrecen el título a precios demasiado bajos. Acceso anticipado inexistente: sitios que prometen betas, demos o versiones especiales para jugar antes del lanzamiento.

Ofertas fraudulentas: promociones que utilizan mensajes de urgencia, descuentos llamativos y supuestas ediciones exclusivas para conseguir pagos de los usuarios.

Desde ESET también advirtieron que sus investigadores detectaron miles de dominios relacionados con GTA 6 o que suplantan la identidad de Rockstar Games. Sin embargo, aclararon que no todos son maliciosos, ya que algunos corresponden a páginas legítimas de fanáticos.

"Lo que sí encontraron fueron campañas de malware diseñadas para aprovechar la demanda. Algunas imitan el marketing oficial de Rockstar, mientras que otras se hacen pasar por archivos completos del juego", explicó Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Las siete formas de evitar estafas con GTA 6

Ante el aumento de estas amenazas, ESET entregó una serie de recomendaciones para quienes quieran comprar o disfrutar del videojuego sin exponerse a posibles fraudes.

1. Comprar únicamente en plataformas oficiales

Una de las principales recomendaciones es adquirir GTA 6 a través de tiendas reconocidas, como PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store u otros comercios establecidos.

También aconsejan evitar los enlaces que aparecen en anuncios, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales o mensajes que prometen descuentos especiales.

En caso de encontrar una oferta, lo recomendable es ingresar directamente al sitio oficial de la tienda y comprobar que la promoción exista.

2. Desconfiar de los precios demasiado bajos

Los descuentos excesivamente atractivos pueden ser una señal de alerta, especialmente cuando provienen de vendedores desconocidos.

También se recomienda tener cuidado con mensajes que aseguran que quedan pocas unidades o que utilizan contadores regresivos para presionar al usuario.

En el caso de las copias digitales, no existe una cantidad limitada de unidades que pueda agotarse.

3. Investigar la tienda antes de comprar

Antes de realizar una transacción en un comercio desconocido, es importante revisar sus datos de contacto, información de la empresa, condiciones de compra y políticas de devolución.

También se aconseja buscar opiniones sobre la tienda en fuentes externas y no confiar únicamente en los comentarios positivos publicados en su propia página.

Un diseño profesional, imágenes oficiales o supuestos sellos de seguridad no garantizan que un sitio sea legítimo.

4. Utilizar medios de pago seguros

ESET recomienda evitar las tiendas que exigen pagos mediante criptomonedas, tarjetas de regalo u otros mecanismos que dificultan recuperar el dinero en caso de fraude.

En su lugar, aconseja utilizar tarjetas de crédito u otros medios de pago que cuenten con mecanismos de protección al comprador.

5. Comprobar que las ofertas coincidan con la información oficial

Otra forma de detectar posibles engaños es comparar las promociones con los anuncios realizados por Rockstar Games.

La compañía confirmó que GTA 6 estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Hasta ahora, no anunció una versión para PC, una demo jugable, una beta ni un programa de acceso anticipado.

Por lo tanto, cualquier página que ofrezca una versión para computadores, dispositivos móviles o la posibilidad de jugar antes del lanzamiento debe considerarse una señal de alerta.

6. Mantener actualizados los dispositivos y utilizar herramientas de seguridad

La compañía también recomienda mantener actualizado el sistema operativo, el navegador y los programas de seguridad instalados en los dispositivos.

Además, es importante no ignorar las advertencias que aparecen al ingresar a páginas web sospechosas o intentar descargar archivos de procedencia desconocida.

7. Actuar rápidamente si se sospecha de una estafa

Si una persona realizó una compra en una tienda dudosa, descargó un archivo sospechoso o detectó actividad inusual en alguna de sus cuentas, debe actuar lo antes posible.

Entre las medidas recomendadas se encuentran:

Contactar al banco o al emisor de la tarjeta si se entregaron datos de pago.

Guardar capturas de pantalla y comprobantes de la transacción.

Cambiar las contraseñas desde un dispositivo seguro.

Cerrar todas las sesiones activas de las cuentas afectadas.

Analizar el dispositivo con un software de seguridad.

Desde ESET también advirtieron que el robo de cookies de sesión puede permitir que los delincuentes mantengan acceso a determinadas cuentas incluso después de que el usuario cambie su contraseña.

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