Rosa Agustina prepara nuevo proyecto: Los detalles de la apuesta de la cadena de resorts

13 oct. 2026 - 08:25 hrs.

¿Qué pasó?

Rosa Agustina, la cadena de complejos turísticos famosa por su concepto "todo incluido", dará un nuevo paso en la oferta de sus servicios tras proyectar la construcción de un boulevard comercial en la localidad de Guanaqueros, en la región de Coquimbo.

Tras su consolidación en la Cuarta Región con la apertura de su resort en enero de 2025, la firma busca expandirse y entregar nuevas experiencias tanto a sus huéspedes como a los residentes y visitantes del balneario.

¿Qué características tendrá el nuevo espacio comercial?

Según consignó Diario Financiero, el proyecto considera una inversión de US$ 1,3 millones y contempla la construcción de 12 locales comerciales. La infraestructura no estará dentro del actual resort, sino que se emplazará en un terreno colindante.

El plan presentado contempla una variada oferta de servicios e instalaciones:

Restaurante y cafetería.

Gimnasio.

Feria para artesanos locales.

Sala de exposiciones culturales.

En cuanto a su infraestructura, las obras consideran una extensión de 1.536 metros cuadrados sostenidos sobre pilotes. Esta técnica busca resguardar el ecosistema local al evitar la afectación de la flora silvestre y minimizar la intervención directa en las dunas. Además, la propuesta incluye un circuito de pasarelas, terrazas y miradores con información sobre la vegetación nativa del lugar.

Un paño de casi 27 mil metros cuadrados y acceso a la costa

El terreno seleccionado cuenta con más de 26.900 metros cuadrados con un borde costero de 200 metros. En dicha franja de playa, la empresa busca conseguir el sello internacional "Bandera Azul", distintivo que certifica estándares de sostenibilidad y gestión ambiental. A su vez, los antecedentes técnicos señalan el interés por sumar una zona para el resguardo y práctica de deportes náuticos.

Actualmente, la iniciativa fue ingresada ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), organismo que deberá determinar si el proyecto requiere ingresar formalmente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. De momento, no se han detallado las fechas exactas para el inicio de las obras ni para su inauguración.

La presencia de Rosa Agustina en Chile

Con esta apuesta en Guanaqueros, Rosa Agustina continúa ampliando su infraestructura en el país. La marca cuenta con una gran trayectoria en la región de Valparaíso con sus tradicionales complejos turísticos Rosa Agustina Resort & Spa y Rosa Agustina Conference Resort, ambos ubicados en la comuna de Olmué, a los que se sumó posteriormente su complejo en la región de Coquimbo.