¿Te gustaría comprar oro? Casa de Moneda anuncia nueva venta de piezas de alta pureza

21 oct. 2026 - 11:13 hrs.

¿Qué pasó?

La Casa de Moneda de Chile inició una nueva venta de piezas de oro físico, disponibles en tres formatos y con una pureza de 999,9. La oferta contempla distintas presentaciones para quienes estén interesados en adquirir este metal, cuyos valores varían según el peso.

Las piezas se suman a ventas anteriores realizadas por la institución, que cuenta con 280 años de historia y experiencia en este tipo de ventas.

¿Qué piezas de oro vende Casa de Moneda y cuánto valen?

En esta ocasión, los interesados pueden elegir entre tres formatos: piezas de 1/10 de onza, 1/4 de onza y una onza. También destaca una edición especial de una onza de oro con diseño de cóndor.

Todas cuentan con una pureza de 999,9, equivalente a un nivel de 99,99% de oro, y sus valores son los siguientes:

Piezas de 1/10 de onza: $639.990

Piezas de 1/4 de onza: $1.449.990

Pieza de 1 onza: $5.349.990

Pieza de 1 onza con diseño de cóndor: $5.489.990

Cada pieza viene envasada individualmente en un blíster transparente por ambas caras, protegido por una tarjeta de plástico rígido de tamaño similar al de una tarjeta de crédito. Este soporte incorpora distintas medidas de seguridad para certificar la autenticidad del producto. Los tamaños del envase varían según la pieza.



Pieza de 1 onza

El respaldo de las piezas de oro

Desde Casa de Moneda destacaron la importancia de contar con información certificada sobre el origen y las características del metal al momento de adquirir oro físico.

"Quienes adquieren oro físico no solo consideran el valor del metal, sino también la certeza sobre su origen, pureza y autenticidad. Ese es justamente uno de los principales atributos que podemos entregar como Casa de Moneda: piezas certificadas, con altos estándares de elaboración y el respaldo de una institución que por siglos ha trabajado en torno a la confianza y la seguridad", señaló Gonzalo Goren, gerente comercial, de Transformación de Negocios e Innovación de Casa de Moneda de Chile.

Si deseas consultar las piezas en venta, las características de cada una y las condiciones, debes revisar el sitio web de la Casa de Moneda en el siguiente enlace.

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