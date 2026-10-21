¿Cuándo empieza el Black Friday 2026?: Cámara de Comercio anuncia los cuatro días del del evento comercial de ofertas en línea

21 oct. 2026 - 10:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) confirmó la fecha de los cuatro días en los que se desarrollará la versión 2026 del Black Friday, el último gran evento comercial del año con ofertas online y presenciales.

Tras el término del Cyber Monday a principios de octubre, durante cuatro días consecutivos tendrás una nueva oportunidad de encontrar rebajas y acceder a miles de promociones en categorías de alta demanda como tecnología, vestuario, zapatillas, viajes, hogar, deportes y belleza.

Estas son las fechas confirmadas del Black Friday

A través de un comunicado, la CCS señaló que el Black Friday 2026 se desarrollará entre las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y las 23:59 horas del lunes 30 de noviembre, transformándose en "cuatro días de oportunidades de compras" que buscan "impulsar el desarrollo del comercio físico y digital del país".

Como novedad, "la nueva edición contará con tiendas físicas georreferenciadas en todo Chile y un agente de inteligencia artificial, incorporando herramientas para facilitar la experiencia de compra de los consumidores".

"El evento reunirá a más de 400 empresas de distintos rubros, que ofrecerán promociones y descuentos a consumidores de todo Chile, tanto en tiendas físicas como online", se agregó en el documento.

Respecto a las tiendas físicas que participarán, la CCS explicó que todas estarán geolocalizadas a través del sitio web oficial (cyber.cl) y la Cyber App, lo que permitirá "identificar fácilmente los puntos de venta reales y verificar la autenticidad de las marcas participantes".

Cómo verificar si un descuento es real

Debido a la gran cantidad de comercios que se suman a esta jornada, es importante que los usuarios preparen sus compras con anticipación, con el fin de no caer en ofertas engañosas o falsas rebajas, aun más considerando que muchos lo verán como una gran oportunidad para adquirir con anticipación los regalos de Navidad.

Una de las mejores estrategias es armar una lista de los artículos de interés y hacer un seguimiento de sus precios desde las semanas previas al evento. Para comprobar si un descuento es real, existen plataformas que permiten revisar el historial de precios de un producto en el tiempo:

Knasta : Permite buscar productos de distintas multitiendas y consultar la variación de sus precios en los últimos meses.

: Permite buscar productos de distintas multitiendas y consultar la variación de sus precios en los últimos meses. SoloTodo: Orientada principalmente al rubro de la tecnología, electrodomésticos y hardware, muestra gráficos de comportamiento de costos e informa el valor mínimo histórico de un artículo.

Oportunidad para pymes

Los organizadores del evento confirmaron que esta versión contará con una convocatoria orientada a integrar a pequeñas y medianas empresas del país, buscando darles vitrina digital durante los cuatro días de ventas.

Para conocer más antecedentes sobre el evento, la nómina de comercios participantes o los datos de postulación para pymes, puedes consultar los detalles directamente en la página web Black Friday.

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