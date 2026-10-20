Aguinaldo de Navidad: Este es el monto que recibirán los empleados públicos y pensionados

20 oct. 2026 - 07:00 hrs.

A poco más de dos meses de la Navidad, uno de los gastos que comienza a tomar protagonismo en los hogares chilenos es la compra de regalos y la preparación de las celebraciones de fin de año. Para aliviar parte de estos costos, el Estado contempla la entrega de un aguinaldo de Navidad para pensionados y trabajadores del sector público.

Los montos varían según el grupo beneficiario y, en el caso de los funcionarios públicos, dependen de la remuneración que reciban. Para los pensionados, en tanto, el beneficio considera un monto base que puede aumentar si tienen cargas familiares acreditadas.

¿Cuál es el monto del aguinaldo de Navidad para trabajadores?

En el caso de los empleados públicos, los montos informados para 2026 varían según el tramo de remuneración de la siguiente manera:

$71.206: Para quienes reciben una remuneración líquida igual o inferior a $1.060.493.

Para quienes reciben una remuneración líquida igual o inferior a $1.060.493. $37.666: Para quienes superan los $1.060.493 líquidos y tienen una remuneración bruta inferior a $3.511.800.

Los trabajadores que superen el límite de renta establecido no tendrán derecho al beneficio. Asimismo, quedan excluidos los trabajadores contratados a honorarios.

Por lo tanto, quienes recibirán el aguinaldo navideño son los trabajadores de planta y contrata de:

Administración del Estado.

Poder Judicial.

Congreso Nacional.

Municipalidades.

Corporaciones municipales.

Universidades estatales.

Asistentes de la educación y profesores de establecimientos particulares subvencionados o de administración delegada.

Otros servicios públicos regidos por la Ley de Reajuste del Sector Público.

¿Cuánto recibirán los pensionados por el aguinaldo de Navidad?

Para las personas pensionadas, el aguinaldo de Navidad 2026 contempla un monto base de $29.055, que aumentará en $16.415 por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre de este año.

El pago se realizará automáticamente junto con la pensión de diciembre, siempre que la persona cumpla con los requisitos establecidos.

Podrán acceder al beneficio, entre otros grupos, quienes reciban pensiones del Instituto de Previsión Social (IPS), de antiguas cajas de previsión, de Capredena o Dipreca, así como determinadas pensiones pagadas por AFP o compañías de seguros cuando se cumplan las condiciones correspondientes.

También se contempla a pensionados por accidentes del trabajo y beneficiarios de pensiones de reparación, como las establecidas en las leyes Valech y Rettig.

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