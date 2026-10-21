Lavamanos, inodoros, pisos y mucho más: Rematarán productos en bodega de empresa de artículos para construcción

21 oct. 2026 - 10:36 hrs.

¿Qué pasó?

Construir o remodelar tu casa puede ser más económico de lo que te imaginas. Y es que se viene un espectacular remate online de materiales para quienes buscan renovar su hogar.

Este jueves a las 10:00 horas comienza una subasta en bodega Budnik, histórica empresa chilena que fabrica y comercializa productos para la construcción, arquitectura y diseño.

¿Qué productos incluye el remate?

El evento, a cargo de Remates Madrid, incluye pisos laminados, parquet, revestimientos, molduras y guardapolvos, además de inodoros de porcelana, estanques y lavamanos.

También habrá grifería, monomandos y accesorios para baño, cocina e instalación, además de una gran cantidad de pallets para proyectos de construcción, remodelación y terminaciones.

La exhibición presencial se realizó el sábado 17 y continuó el lunes, martes y miércoles de esta semana, en Camino Lo Ruiz 4950, Renca.

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¿Cómo participar de la subasta?

El primer paso es registrarse en el sitio web de Remates Madrid: www.rematesmadrid.cl.

Luego, debes pagar una garantía base de $250.000 en la cuenta del banco BCI indicada por la empresa. Este monto permite comprar hasta $1.500.000; para superar esa cifra, se requiere una garantía mayor, en la misma proporción.

Por último, debes enviar el comprobante por correo electrónico y contactar a la empresa para confirmar la autorización para ofertar. Sin esa confirmación, no podrás participar.

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