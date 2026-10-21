"Que vengan a meter las patitas al agua": Alcalde White pide presencia del MOP tras inundación en San Bernardo

21 oct. 2026 - 09:14 hrs.

¿Qué pasó?

La acumulación de agua producto de las intensas lluvias provocó inundaciones y dejó vehículos atrapados en el sector industrial de La Divisa, en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

Ante esta situación, el alcalde Christopher White cuestionó la falta de soluciones estructurales y solicitó la presencia del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para abordar un problema que, según indicó, se repite año tras año.

“Lo primero, aprovechando la cámara, pedirle al Ministerio de Obras que venga a meter las patitas al agua”, señaló el jefe comunal, quien llegó al lugar junto a equipos municipales para colaborar en la emergencia.

El alcalde explicó que San Bernardo tiene 42 puntos críticos frente a las lluvias, algunos de responsabilidad municipal y otros que requieren intervención de organismos como el MOP. En el caso de La Divisa, sostuvo que la falta de colectores de aguas lluvias dificulta la evacuación del agua y provoca anegamientos que interrumpen el tránsito.

“Mientras no haya una solución estructural, esto sigue pasando año tras año. Y no nos dan las manos para estar en todos lados”, advirtió White.

Vehículos atrapados y falta de colectores

En el sector, el agua llegó a cubrir gran parte de la calzada, dificultando el desplazamiento de vehículos y trabajadores. Durante la emergencia, funcionarios municipales ayudaron a retirar dos vehículos que habían quedado atrapados por la acumulación de agua.

El alcalde detalló que la instalación de motobombas requiere evaluar cuidadosamente hacia dónde se evacúa el agua, ya que hacerlo en dirección al paso bajo nivel de Lo Espejo podría provocar su inundación, mientras que trasladarla hacia el otro extremo afectaría a empresas del sector.

“Lo que estamos observando hoy día es, primero, acumulación de agua; segundo, falta de evacuación; y tercero, corte de vías estructurales”, explicó.

Por ello, White insistió en que la solución definitiva pasa por construir colectores de aguas lluvias. Según indicó, existe un proyecto en el Ministerio de Obras Públicas que espera que pueda ser financiado para evitar que estas inundaciones continúen afectando a la comuna.

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