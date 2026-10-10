Cayó tras "turbazo" en San Bernardo: Carabineros detiene en El Bosque a menor de edad y recuperan tres vehículos robados

10 oct. 2026 - 03:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo desplegado por Carabineros del Departamento Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) permitió la detención de un menor de edad y la recuperación de tres vehículos robados tras un violento "turbazo" registrado en la comuna de San Bernardo.

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves 8 de octubre en un domicilio ubicado en la calle Camino Padre Hurtado. En ese lugar, un grupo de delincuentes armados irrumpió por la fuerza, amarró e intimidó a los residentes para apoderarse de especies de valor y de tres automóviles: un BMW X3, un KIA Cerato y un Suzuki Swift.

Rastreos por GPS e interceptación en El Bosque

La denuncia oportuna activó un seguimiento estratégico por parte del Bloque Antiencerronas y la Prefectura de Radiopatrullas. A través de la señal GPS activa de uno de los automóviles, los policías rastrearon los desplazamientos hasta ubicar los móviles estacionados en la calle Nuevo Horizonte, en la comuna de El Bosque.

Durante la inspección del sector, los carabineros sorprendieron al sospechoso en las cercanías de los vehículos. Al advertir la presencia policial, el joven intentó huir hacia viviendas cercanas lanzando una pistola de fogueo adaptada para el disparo con un cartucho en su interior. Tras una breve persecución, los uniformados concretaron su captura y encontraron entre sus pertenencias tarjetas bancarias de las víctimas.

El teniente Fabián Lagos, del Departamento SEBV de Carabineros, detalló el alcance de la diligencia:

"La recuperación de vehículos motorizados sustraídos y la detención, además de la incautación de un armamento adaptado para el disparo, fueron el resultado de un proceso investigativo a raíz de la denuncia por un 'turbazo' realizado a un domicilio en la comuna de San Bernardo (...) En virtud del rápido despliegue del Departamento SEBV, en conjunto con la Prefectura de Radiopatrullas, en la comuna de El Bosque se ubicaron los vehículos sustraídos y al sujeto directamente involucrado en el hecho."

Antecedentes y medidas cautelares

El imputado fue reconocido por las víctimas del robo y puesto a disposición de la justicia.

El fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, confirmó la formalización y la medida cautelar impuesta por el tribunal:

"Fue formalizado por nuestra Fiscalía como autor de un delito de robo con intimidación al ser reconocido por las víctimas, porte ilegal de arma de fuego prohibida, como también otros delitos vinculados. De esta forma se solicitó para él una medida de privación de libertad, y quedó sujeto a una internación provisoria por el plazo de 80 días."