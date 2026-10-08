Accidente de tránsito terminó en inesperado hallazgo: Incautan más de 200 kilos de droga en La Higuera

08 oct. 2026 - 15:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un vehículo abandonado tras un accidente de tránsito terminó revelando un inesperado cargamento de droga en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo.

El automóvil fue encontrado en el kilómetro 516 de la Ruta 5 Norte, luego de que la concesionaria Ruta del Algarrobo alertara a Carabineros sobre el accidente.

Al llegar al lugar, funcionarios de la Tenencia Carreteras Elqui encontraron el vehículo sin ocupantes y detectaron decenas de paquetes en su interior que contenían una sustancia sospechosa.

Lo incautado por Carabineros

La situación derivó en un procedimiento especializado. Por instrucción del Ministerio Público, personal del OS7 Coquimbo quedó a cargo de las diligencias, estableciendo que se trataba de 104 paquetes con un total de 212 kilos y 5 gramos de marihuana elaborada.

“Este procedimiento demuestra cómo una alerta oportuna y una respuesta policial rápida pueden marcar una gran diferencia. Queremos destacar y agradecer la comunicación de la concesionaria, que nos permitió llegar rápidamente al lugar", señaló el teniente Francisco Ramírez, jefe de la Tenencia Carreteras Elqui.

"Una vez allí, nuestros carabineros, gracias a su experiencia y conocimiento técnico, identificaron elementos que daban cuenta de la posible presencia de sustancias ilícitas, activando inmediatamente los protocolos correspondientes y coordinando el trabajo con nuestros equipos especializados. Lo que comenzó como una emergencia vial terminó permitiéndonos evitar que una importante cantidad de droga llegara a los barrios de nuestro país”, agregó.

Más de 420 mil dosis y un millonario avalúo

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, la droga incautada corresponde a más de 420 mil dosis de marihuana, con un avalúo cercano a los 1.700 millones de pesos.

Además de la droga, los funcionarios incautaron un automóvil Toyota Corolla, año 2014, el cual no mantenía encargo policial.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las diligencias destinadas a determinar el origen y destino del cargamento, además de establecer la identidad de las personas que se movilizaban en el vehículo.