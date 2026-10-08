"Quintrala" magallánica deja la cárcel tras condena por asesinar a su marido: Este año recibió millonaria pensión de viudez

08 oct. 2026 - 11:22 hrs.

Irma Mabel Ovalle Oyarzún, conocida como la “Quintrala” magallánica, abandonó el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, ubicado en la Avenida Circunvalación.

Tras permanecer más de 14 años tras las rejas, la mujer logró acceder al beneficio de libertad condicional para cumplir el tramo final de su condena bajo un régimen de supervisión penal.

Ovalle fue condenada en 2013 a una pena de 20 años de presidio tras ser declarada culpable como autora intelectual del parricidio de su esposo, Didier Celestino Mansilla Rivera.

La decisión de otorgarle la libertad condicional fue acordada por la comisión jurisdiccional del Poder Judicial, desde donde aclararon que este beneficio no extingue la condena, sino que modifica la modalidad de cumplimiento bajo estrictas condiciones y controles, consignó El Pingüino.

El crimen que estremeció a Magallanes

El caso se remonta al 29 de julio de 2012, cuando Irma Ovalle planificó la muerte de su cónyuge y contrató a Sergio Esteban Escalona Chiguay para que cometiera el asesinato a cambio de dinero.

Escalona contactó a Mansilla mediante un perfil falso en redes sociales y concertó un encuentro en Punta Arenas.

Una vez que la víctima estuvo al interior de su propio vehículo, lo atacó infligiéndole una herida cortante en el cuello, agresión que le provocó la muerte horas más tarde en el Hospital Clínico de Magallanes. Escalona también recibió una pena de 20 años de presidio como autor material de homicidio calificado.

La polémica por el pago millonario de pensión de viudez

Ovalle ya había provocado una intensa polémica pública y rechazo ciudadano en mayo pasado, luego de que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenara a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) restituirle la pensión de viudez derivada del fallecimiento de su esposo.

El fallo obligó al pago retroactivo de sumas acumuladas desde 2017, alcanzando un total cercano a los 150 millones de pesos.

El fundamento jurídico radicó en que no existía una sentencia previa en el ámbito civil que determinara expresamente la indignidad o inhabilidad de la mujer para percibir dicho montepío previsional, situación que desató fuertes cuestionamientos sociales dada su condición de condenada por el asesinato de su cónyuge.

Ahora, en libertad condicional, Ovalle afrontará la etapa final de su pena bajo la atenta mirada de la comunidad local.

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