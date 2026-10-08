Cae banda que robaba neumáticos en la RM: Dos detenidos fueron sorprendidos con herramientas y vehículo robado

08 oct. 2026 - 08:18 hrs.

¿Qué pasó?

Dos personas fueron detenidas por Carabineros, acusadas de integrar una banda dedicada al robo de neumáticos de vehículos estacionados en la Región Metropolitana. El procedimiento se concretó en la comuna de El Prado, luego de que personal policial detectara un automóvil que había sido identificado previamente en este tipo de delitos.

Según explicó el mayor Cristian Galaz, de la 44ª Comisaría de El Prado, Carabineros contaba con antecedentes sobre la participación del vehículo en la sustracción de ruedas. "Nosotros teníamos registro de la participación de este vehículo en la sustracción de llantas de automóviles estacionados", señaló.

A partir de las denuncias recibidas, se realizó un encargo preventivo mediante la central de cámaras en coordinación con el municipio. Cuando el automóvil ingresó a la comuna durante la jornada del miércoles, personal policial le realizó seguimiento y posteriormente fiscalizó a sus dos ocupantes.

Durante el procedimiento fueron encontrados diversos elementos utilizados para extraer neumáticos, entre ellos herramientas, gatos y extensiones para pernos de seguridad. Además, un peritaje inicial permitió establecer que el motor del vehículo mantenía un encargo vigente por robo con intimidación ocurrido en 2023.

El rápido método para sustraer los neumáticos

El mayor Galaz explicó que la velocidad es fundamental en este tipo de delitos. "Aproximado por los elementos que tenemos hoy día en esta mesa de evidencia, no debiesen demorarse más de 5 minutos", sostuvo.

Los dos detenidos son adultos, de nacionalidad chilena y mantienen antecedentes penales por distintos delitos. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público y serían formalizados durante la jornada por los hechos investigados.

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