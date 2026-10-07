Procedimiento policial se desarrolla al interior de la estación de Metro Chile España

07 oct. 2026 - 14:19 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros informó la tarde de este miércoles que se mantiene en desarrollo un procedimiento policial al interior de la estación de Metro Chile España, correspondiente a la Línea 3 (L3), en la comuna de Ñuñoa.

De manera preliminar, se informó que hay un sujeto sospechoso en control de los uniformados. A través de su cuenta de X, Metro de Santiago informó que Chile España se encuentra "cerrada y sin detención de trenes".

Desde Carabineros indicaron que el procedimiento se originó por "un delito ocurrido al interior de una sucursal bancaria".

Se espera que, una vez concluidas las diligencias, se entregue una vocería para conocer los detalles de lo ocurrido.

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