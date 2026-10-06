Ambulancia de la ACHS lleva más de 12 horas abandonada tras accidente en La Florida: Conductor no habría informado el hecho

06 oct. 2026 - 06:47 hrs.

¿Qué pasó?

Una ambulancia de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) permanece abandonada desde la tarde del lunes en la comuna de La Florida, luego de protagonizar un accidente de tránsito que no habría sido informado oportunamente a la institución.

El vehículo se encuentra en Vicuña Mackenna, de sur a norte, específicamente en el sector de Froilán Lagos con Barcelona, donde permanece a la espera de personal especializado que pueda retirarlo del lugar.

Ambulancia habría sufrido accidente durante la tarde

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados, el accidente habría ocurrido cerca de las 17:00 horas del lunes.

En el hecho, el conductor de la ambulancia, un paramédico y la persona que era trasladada en el vehículo habrían protagonizado una colisión, tras la cual el conductor habría perdido el control y terminado en el lugar donde permanece actualmente.

Hasta el sitio llegó personal de Bomberos. La persona que era trasladada en la ambulancia fue posteriormente derivada en otro vehículo para continuar con su atención.

Sin embargo, una de las principales interrogantes surgió porque el accidente no habría sido informado a la ACHS.

ACHS se enteró durante la madrugada

Según los antecedentes expuestos, durante varias horas la ambulancia permaneció en el lugar sin que la institución tuviera conocimiento del accidente.

Fue durante la madrugada cuando se contactó a la ACHS para consultar cuándo sería retirado el vehículo. En ese momento, la institución habría tomado conocimiento del siniestro.

El conductor de la ambulancia no habría dado aviso a la ACHS respecto del accidente, situación que explicaría por qué el vehículo permaneció abandonado durante más de 12 horas en el sector.

Durante ese periodo, los insumos de seguridad y salud que se encontraban al interior de la ambulancia, entre ellos medicamentos y un desfibrilador, fueron resguardados por personal de seguridad municipal.

Otro vehículo de la ACHS llegó al lugar

Durante la mañana, un segundo vehículo de la Asociación Chilena de Seguridad llegó hasta el sector para prestar resguardo mientras se espera el arribo de personal especializado encargado de retirar la ambulancia.

De esta manera, el vehículo permanece en Vicuña Mackenna, en la comuna de La Florida, luego de pasar más de 12 horas abandonado tras el accidente ocurrido durante la tarde del lunes.

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