Detienen a cuatro sospechosos de secuestro en Angol: Víctima fue golpeada y amenazada

06 oct. 2026 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro hombres fueron detenidos por su presunta responsabilidad en un secuestro ocurrido el pasado 6 de septiembre en la comuna de Angol, región de La Araucanía. La víctima habría sido interceptada durante la noche, obligada a subir a un vehículo y posteriormente trasladada por distintos sectores de la ciudad.

El procedimiento fue desarrollado por detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (BIPE) Angol, en conjunto con la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la misma comuna, en coordinación con la Fiscalía Local de Collipulli y la Fiscalía ECOH de La Araucanía.

De acuerdo con los antecedentes reunidos durante la investigación, la víctima se desplazaba por una arteria de Angol cuando fue interceptada por un grupo de al menos cinco sujetos. Los individuos la habrían agredido y obligado a subir a un vehículo, en el que fue trasladada por distintos sectores de la ciudad.

El recorrido terminó en un sitio eriazo, donde la víctima habría sido nuevamente golpeada y amenazada con armas de fuego. Producto de la agresión, resultó con lesiones de carácter grave.

Posteriormente, los sujetos habrían abandonado a la víctima en el sector del cerro San Sebastián. Desde ese lugar logró desplazarse hasta solicitar ayuda a lugareños, quienes posteriormente permitieron su traslado hasta un recinto asistencial para constatar sus lesiones.

Investigación permitió identificar a cuatro presuntos involucrados

A partir de las diligencias investigativas, el análisis criminal y la inteligencia policial, los detectives lograron establecer que los cuatro imputados formarían parte de una estructura delictual vinculada al tráfico de drogas.

Asimismo, conforme a los antecedentes reunidos durante la investigación, el móvil del secuestro estaría relacionado con rencillas entre bandas rivales por el control territorial y la actividad asociada al tráfico de drogas.

El trabajo policial incluyó el empadronamiento de testigos, análisis de información y levantamiento de evidencia. Estas diligencias permitieron individualizar a cuatro de los presuntos involucrados y establecer su vinculación con el hecho investigado.

Con estos antecedentes, la PDI junto a la Fiscalía gestionaron las respectivas órdenes judiciales de entrada y registro para nueve inmuebles: dos ubicados en la comuna de Los Ángeles y siete en Angol.

Los procedimientos permitieron concretar la detención de los cuatro imputados, además de incautar 535,84 gramos de cannabis sativa y 917,08 gramos de clorhidrato de cocaína. También fueron decomisados más de $400 mil en dinero en efectivo, vestimentas que serían utilizadas durante la comisión del delito y equipos celulares.

La droga incautada fue remitida al Servicio de Salud Araucanía Norte para los análisis correspondientes. De acuerdo con la información policial, el procedimiento permitió sacar de circulación un total de 2.400 dosis de estas sustancias ilícitas, avaluadas en más de $20 millones.

Detenidos registran antecedentes por distintos delitos

Respecto de los cuatro detenidos, todos son hombres mayores de edad y de nacionalidad chilena. Además, registran antecedentes policiales por diversos delitos.

Entre ellos figuran disparos injustificados en la vía pública, receptación, daños simples, conducción sin licencia, infracción a normas higiénicas y homicidio, este último delito registrado durante 2026.

A esto se suma que uno de los imputados mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio frustrado. Al momento de ser detenido, además, se encontraba prófugo de la justicia.

Finalmente, los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Angol para el respectivo control de detención y la formalización de la investigación.