Carabinero de franco frustra asalto a familia en Puente Alto: Utilizó su arma particular en cinco oportunidades

06 oct. 2026 - 07:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco frustró un asalto que afectaba a una familia en la comuna de Puente Alto, durante la noche del lunes.

El hecho ocurrió en las cercanías de la calle Juan de Dios Malebrán, cuando un hombre de 36 años, su pareja y su hijo de tres años se disponían a abordar su vehículo tras realizar unas compras en una librería.

En ese momento, un segundo automóvil, de color gris, los interceptó. Desde el vehículo descendió un grupo de delincuentes que, portando armas de fuego, comenzó a amenazar y amedrentar a la familia.

Carabinero intervino durante el asalto

Un funcionario de Carabineros que se encontraba en las cercanías, pero estaba de franco y no se encontraba cumpliendo funciones activas, advirtió la situación.

El policía se identificó como funcionario de Carabineros y, al observar el robo en flagrancia y considerar que estaba en riesgo la integridad física de las víctimas, utilizó su arma particular en cinco oportunidades para repeler el asalto.

Tras advertir la presencia del funcionario policial, los delincuentes desistieron de su actuar, volvieron a abordar el automóvil y escaparon hacia el norte, manteniéndose su paradero desconocido.

Víctimas y funcionario resultaron ilesos

De acuerdo con los antecedentes entregados, las víctimas no resultaron lesionadas. El funcionario de Carabineros tampoco sufrió lesiones durante el procedimiento.

Posteriormente, las víctimas se trasladaron hasta la 20ª Comisaría de Puente Alto para realizar la respectiva denuncia.

Desde Carabineros entregaron detalles del procedimiento y señalaron que se desconoce si alguno de los sujetos pudo haber sido alcanzado por los disparos efectuados por el funcionario.

“En esta calle descienden cuatro sujetos desde un vehículo tipo sedán color gris, intentando sustraer un vehículo que se encontraba estacionado con una familia completa en su interior, situación que es visualizada por un funcionario de servicio activo, el cual se encuentra en su día libre, debiendo utilizar su arma particular en cinco oportunidades, la cual se encuentra debidamente inscrita, desconociendo si alguno de los sujetos habría sido impactado por alguna de las percusiones que este realizó, los cuales abordan nuevamente el vehículo, dándose a la fuga hacia el norte”, indicó el Teniente Bruno Sepúlveda, de la Prefectura Cordillera.

Investigación quedó en manos de OS9 y Labocar

Las diligencias del caso están siendo desarrolladas por personal de OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros, con el objetivo de dar con el grupo que participó en el intento de robo.

Los antecedentes del procedimiento fueron remitidos a la Fiscalía correspondiente, que deberá continuar con la investigación de lo ocurrido.

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