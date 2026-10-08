Pelea entre dos familias en Peñalolén deja a tres personas heridas: Dos permanecen graves tras recibir disparos

08 oct. 2026 - 07:10 hrs.

¿Qué pasó?

Una pelea entre integrantes de dos familias terminó con tres personas lesionadas en la comuna de Peñalolén, hecho que es investigado por la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

De acuerdo con lo informado por el comisario Vicente Torres, durante el enfrentamiento una mujer resultó lesionada tras ser agredida en distintas partes del cuerpo. La víctima fue trasladada hasta un centro asistencial, donde recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta.

En tanto, otros dos hombres resultaron heridos producto de impactos balísticos. Ambos fueron trasladados al mismo recinto asistencial y permanecen hospitalizados en estado grave.

La pelea se habría originado por rencillas anteriores

Según explicó el comisario Torres, las diligencias permitieron establecer que el enfrentamiento se produjo durante la tarde del miércoles y tendría su origen en "rencillas anteriores" entre ambas familias.

En ese contexto, la mujer habría intervenido con la intención de defender a sus hijos, ambos mayores de edad, siendo posteriormente agredida por los dos hombres que resultaron heridos a bala.

Tras esto, integrantes de la familia de la mujer habrían atacado a los sujetos, provocando que uno de ellos resultara herido por un disparo.

Tres detenidos por su participación en el hecho

Respecto de la investigación, el comisario señaló que se logró establecer la participación de los dos hombres que permanecen hospitalizados.

Además, se concretó la detención de un tercer sujeto que habría participado en los disparos contra ambos individuos.

Los antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Oriente, con el objetivo de que los detenidos sean puestos a disposición del tribunal respectivo durante la tarde de este jueves.

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