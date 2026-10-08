Encuentran cuerpo de hombre adulto en canal de regadío del río Mapocho en Providencia

08 oct. 2026 - 06:54 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Metropolitana Oriente dispuso la concurrencia de personal de la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana hasta un sector a un costado del río Mapocho, en la comuna de Providencia, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre adulto.

De acuerdo con lo informado por el comisario Vicente Torres González, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, el hallazgo se produjo en un canal de regadío ubicado en el sector.

Según explicó el detective, la víctima fue encontrada durante la tarde del miércoles por personas que caminaban por el lugar, quienes observaron el cuerpo de un hombre adulto.

Víctima aún no ha sido identificada

El comisario Torres señaló que se trataría de un hombre de aproximadamente 50 años, cuya identidad todavía no ha podido ser establecida.

"Se logró establecer que la víctima, hoy en hora de la tarde, fue encontrada por personas que caminaban por el sector", explicó el detective.

Respecto de las diligencias investigativas, el funcionario indicó que actualmente se trabaja para establecer la identidad de la víctima y poder ubicar a sus familiares.

"Los detectives se encuentran realizando diligencias para establecer la identidad de la víctima y, de este modo, lograr ubicar a familiares del mismo", señaló Torres.

Una vez establecida su identidad, las diligencias continuarán con el objetivo de determinar las circunstancias en que se produjo su muerte.

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