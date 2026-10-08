Sacerdote fue maniatado durante asalto en Codegua: Delincuentes robaron $30 millones desde parroquia

08 oct. 2026 - 14:13 hrs.

¿Qué pasó?

Un sacerdote fue víctima de un violento asalto al interior de una casa parroquial en Codegua, región de O'Higgins. El hecho ocurrió durante la noche del martes, cuando un grupo de sujetos ingresó al recinto, lo amenazó con armas de fuego y posteriormente lo maniató para registrar las dependencias.

Delincuentes robaron $30 millones en efectivo

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones (PDI), los individuos tenían sus rostros cubiertos y serían aparentemente extranjeros. Tras intimidar al religioso, lo amarraron de manos y pies y comenzaron a revisar el inmueble, hasta encontrar una caja que contenía cerca de $30 millones en efectivo.

Según explicó la administración de la parroquia, el dinero correspondía a una acumulación de recursos de varios años y provenía de diezmos, colectas y fondos relacionados con el cementerio comunal. Parte de estos últimos correspondía a pagos por la construcción de nichos y era utilizado para cancelar a trabajadores del recinto.

Sacerdote activó botón de pánico

Además del dinero, los sujetos sustrajeron dos bolsos deportivos pertenecientes al sacerdote y elementos utilizados en las ceremonias religiosas, entre ellos un cáliz y una copa destinada a guardar las hostias. El párroco quedó amarrado y boca abajo tras la huida de los delincuentes, pero logró liberarse y activar un botón de pánico que alertó a otros trabajadores.

Uno de los aspectos que está siendo investigado es cómo los sujetos lograron ingresar y desplazarse por el recinto sin ser registrados por las cámaras de seguridad. Según antecedentes entregados desde la administración, los individuos aparentemente evitaron los puntos donde estaban instalados estos dispositivos, situación que forma parte de las diligencias para determinar si existió conocimiento previo del lugar.

PDI busca identificar a los responsables

La Brigada Investigadora de Robos de la PDI quedó a cargo de las diligencias para identificar y ubicar a los responsables. Hasta ahora no hay detenidos por el hecho.

El sacerdote se encuentra en buenas condiciones y, tras prestar declaración ante la policía, se trasladó junto a su familia.

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