2 fallecidos y un adolescente herido de bala: Investigan doble homicidio en la vía pública en Cerro Navia

10 oct. 2026 - 02:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento ataque a tiros registrado durante la tarde de este viernes dejó a dos personas fallecidas y a un adolescente herido en la comuna de Cerro Navia, lo que provocó un amplio operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía.

El hecho ocurrió a plena luz del día en la esquina de los pasajes Rodas y Niasa. En ese sector residencial, un grupo de personas fue baleado por uno o más atacantes, en un episodio que aún se está investigando.

En el lugar del ataque murió un joven de 18 años tras recibir múltiples disparos. En tanto, la segunda víctima, un hombre chileno de 39 años, falleció en el Hospital Félix Bulnes.

Un menor herido y peritajes en el lugar

La balacera también dejó lesionado a un adolescente que ingresó al mismo centro médico. El menor debió ser operado de urgencia y permanece internado con pronóstico reservado, aunque se encuentra fuera de riesgo vital.

Por orden de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), las primeras diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte y de los peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI, quienes recogieron una importante cantidad de casquillos y evidencia balística en la calle.

El comisario Juan Zerené, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, entregó detalles sobre las primeras indagatorias en el lugar:

"A partir del trabajo en la escena del crimen, pudimos confirmar que una segunda persona falleció, que se encuentra al interior del Hospital Félix Bulnes, quien también presenta múltiples impactos balísticos (...). Además, resultó lesionado un adolescente, quien permanece internado en dependencias del hospital fuera de riesgo vital".

Revisión de cámaras y búsqueda de testigos

Al ser consultado sobre cómo ocurrieron los hechos y cuál era el rol del menor herido en el lugar, el comisario Zerené aclaró que "es una interrogante que estamos tratando de dilucidar, toda vez que estamos en una etapa inicial de la investigación".

Actualmente, los equipos policiales están revisando los registros de las cámaras de seguridad del sector y tomando declaración a los vecinos. Asimismo, están cruzando información policial para determinar qué tipo de armas se utilizó y dar con el paradero de los responsables.