Encuentra cuerpo sin vida en paso bajo nivel anegado de San Bernardo tras intensas lluvias

07 oct. 2026 - 03:08 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas precipitaciones que afectan a la Región Metropolitana cobraron su primera víctima fatal durante la noche. El cuerpo sin vida de un hombre adulto fue encontrado en el paso bajo nivel ubicado en la intersección de Avenida San José con Avenida Portales, en la comuna de San Bernardo, estructura que terminó completamente anegada debido a la rápida acumulación de agua.

El hecho fue advertido por vecinos de la zona, quienes dieron aviso a los equipos de emergencia tras divisar la situación. Al lugar acudieron equipos de rescate para verificar la emergencia y coordinar las primeras diligencias en la zona afectada.

Las primeras diligencias

Tras confirmar la situación en el lugar, la Carabineros detalló el operativo conjunto que se desplegó para la extracción del cuerpo. El teniente Martín Galaz, oficial de ronda de la Prefectura Maipo, explicó los primeros antecedentes del procedimiento en el sector inundado.

"Carabineros se constituyó en el paso bajo nivel ubicado en Avenida San José con Avenida Portales. En este lugar, tras un trabajo coordinado junto a Bomberos de la comuna, se logró el rescate de un cuerpo de un hombre adulto, al momento no identificado, quien se encontraba lamentablemente fallecido debajo de este paso bajo nivel", señaló el teniente Martín Galaz.

Investigación de la PDI y estado de la víctima

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, la persona fallecida correspondería a un hombre en situación de calle que se habría visto acorralado por el inesperado aumento del nivel del agua al interior de la estructura. Por orden del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las pericias para determinar las causas exactas del deceso.

Cortes de tránsito y pasos bajo nivel cerrados en San Bernardo

Debido a los peritajes de la policía y al peligro que representa la gran cantidad de agua estancada, el cruce de Avenida San José se mantiene totalmente cerrado.

Las autoridades comunales advirtieron que la situación vial es compleja en la zona sur producto del sistema frontal, reportando el cierre de otros pasos bajo nivel anegados como los de Colón con Ruta 5, O’Higgins con Barros Arana, Las Acacias y Avenida Lo Espejo con General Velásquez, por lo que llamaron a utilizar vías alternativas.