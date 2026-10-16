Reconocida tienda tiene outlet en pleno centro de Santiago: Prendas van desde los $2000

16 oct. 2026 - 10:51 hrs.

¿Qué pasó?

Si eres de los que disfrutan encontrar buenas oportunidades para renovar el clóset sin gastar de más, en pleno centro de la capital existe un espacio que está llamando la atención por sus precios de remate en ropa y calzado.

Se trata de un outlet ubicado en el tercer piso del edificio Hites de Alameda, en la comuna de Santiago, donde es posible encontrar prendas para hombres, mujeres y niños con ofertas que comienzan en los $2.000 pesos.

El dato fue dado a conocer a través de redes sociales por el usuario de Instagram @jesuslandia.cl, quien mostró los imperdibles precios que se ofrecen en las distintas secciones del lugar.

Oportunidades en ropa y calzado

Dentro de los percheros y mostradores del recinto destacan opciones para toda la familia y para distintos estilos:

Hombres : Shorts deportivos desde $2.000, camisas y parkas por $6.000, jeans por $12.000 y blazers de vestir por $20.000 pesos.

: Shorts deportivos desde $2.000, camisas y parkas por $6.000, jeans por $12.000 y blazers de vestir por $20.000 pesos. Mujeres : Suéteres desde $4.000, polerones por $6.000, abrigos y jeans a $9.000, y parkas por $12.000 pesos.

: Suéteres desde $4.000, polerones por $6.000, abrigos y jeans a $9.000, y parkas por $12.000 pesos. Niños: Poleras y pantalones de buzo desde $2.000, además de abrigos infantiles a $9.000 pesos.

Calzado: Sandalias a partir de los $4.000, zapatillas urbanas a $12.000 e incluso zapatillas de fútbol por $20.000 pesos.

¿Dónde está ubicado y cómo llegar?

Para acceder a estas promociones y revisar el stock disponible, las personas interesadas deben ir directamente al tercer piso del edificio Hites de Alameda, en Av. Libertador Bernardo O'Higgins 757, Santiago Centro.

Al igual que en toda liquidación de prendas en oferta, la recomendación es ir con tiempo para revisar detalladamente tallas, materiales y costuras antes de pagar, además de aprovechar las primeras horas del día antes de que se agoten los productos más buscados.