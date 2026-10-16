Vicepresidente de Estados Unidos haría primer viaje a Chile en noviembre: ¿Cuál es la razón?

16 oct. 2026 - 10:28 hrs.

¿Qué pasó?

El segundo hombre más importante de la Casa Blanca, el vicepresidente J.D. Vance, estaría preparando los detalles para realizar su primera gira por Sudamérica en el mes de noviembre. Y, según pudo conocer Meganoticias, Chile sería uno de sus destinos.

Se trataría de la visita de más alto nivel del segundo gobierno de Donald Trump a nuestro país, y que ya genera muchas expectativas. No sólo por los temas a tratar sino también porque el propio mandatario estadounidense ha propuesto a J.D. Vance para que sea uno de sus eventuales sucesores y triunfe en las elecciones presidenciales de 2028.

Todo se comenzó a conocer a través de medios trasandinos, que confirmaron que Argentina será una de sus paradas más esenciales. De acuerdo al medio TN, Vance se juntará con el propio presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Entre los temas principales estarán la cooperación en seguridad y profundizar la relación económica bilateral. Además, Argentina está en camino para ingresar al sistema de Visa Waiver - al que pertenece Chile - por lo que también se convertiría en una de las demandas fundamentales de Milei para que sus ciudadanos queden exentos de visa para entrar a Estados Unidos.

¿Qué otros países visitaría? Chile en carpeta

Sin embargo, Argentina no sería el único país en visitar. La idea de J.D. Vance es realizar una gira por más países de la región. Y Chile está en la carpeta. Según fuentes cercanas a la preparación de este viaje internacional, el vicepresidente norteamericano visitaría nuestro país dada la cercanía política con el gobierno de José Antonio Kast, pero también podría tratar algunos de los temas que han generado tensión, como el ingreso de Chile al Escudo de las Américas o la relación con China, nuestro principal socio comercial. De todas maneras, seguridad y economía seguirán siendo el foco.

Otro de los posibles países sería Brasil. Pero ahí dependerá del resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de octubre. En caso de ganar el senador Flávio Bolsonaro, lo más seguro es que J.D. Vance decida dar un espaldarazo al nuevo gobierno en persona, sobre todo por el apoyo que el propio presidente Trump le ha dado al hijo de Jair Bolsonaro en estos comicios frente al actual mandatario brasileño, Lula Da Silva. Además, se ve con buenos ojos ir a otras naciones del Escudo de las Américas, como Perú, Ecuador o Colombia.

Por ahora, el viaje se ha manejado con extremo recelo, sobre todo por razones de seguridad del vicepresidente estadounidense. Por lo tanto, las fuentes aseguran que todo se confirmará "a último minuto". Desde Argentina aseguran que la fecha de este periplo esta programada para la tercera semana de noviembre. De hecho, el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, llegaría a Buenos Aires la próxima semana para reunirse con las autoridades argentinas y coordinar la agenda de Vance en ese país. En el caso de Chile está contemplado que pueda ser esa misma tercera semana o bien la cuarta de noviembre.

¿Cuándo fue la última vez de un vicepresidente de EE.UU. en Chile?

La última vez que un vicepresidente en ejercicio de los Estados Unidos visitó Chile fue en agosto de 2017. En ese entonces, Mike Pence estuvo en Santiago y se reunió con la entonces presidenta, Michelle Bachelet. Venezuela y Corea del Norte estuvieron entre los temas principales de la agenda del primer vicepresidente de Donald Trump. Pence aseguró ahí que Estados Unidos iba a usar "toda su fuerza diplomática y económica" para que se restableciera la democracia en Venezuela. Además, hizo un llamado a los gobiernos de Chile, Brasil, México y Perú para que sean los líderes en América Latina en aislar al régimen de Kim Jong-un.

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