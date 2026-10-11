Trump sugiere rebautizar el Atlántico o el Pacífico como "Océano Trump"

11 oct. 2026 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de cambiar el nombre del océano Atlántico o del Pacífico por “océano Trump” u “océano de las Américas”.

La propuesta fue realizada durante un mitin político el sábado 10 de octubre en Clarksville, Tennessee, donde el mandatario bromeó con la idea ante sus seguidores, quienes reaccionaron con risas y aplausos.

“Así que tenemos el golfo, tenemos un hermoso lago. Entonces necesitamos un río, necesitamos un océano, así que estaba pensando en el Atlántico o el Pacífico; los llamaríamos Océano Trump u Océano de las Américas, algo así”, expresó durante su intervención.

La sugerencia surgió mientras Trump hablaba sobre los cambios de nombres geográficos que ha impulsado durante su administración. En ese contexto, aseguró que Estados Unidos necesita tener un océano y un gran río con una denominación asociada al país antes de que termine su mandato.

Los cambios de nombres geográficos impulsados por Trump

La propuesta se suma a otras modificaciones que el mandatario ha promovido en torno a la denominación de accidentes geográficos. En enero de 2025, Trump ordenó cambiar el nombre del golfo de México por golfo de América, una decisión que generó controversia, especialmente por sus implicaciones en la relación con México.

En agosto de 2026, además, impulsó el cambio de nombre del lago Ontario por lago América. Esta masa de agua forma parte de los Grandes Lagos y se encuentra en la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

En el caso de los nombres geográficos, el Gobierno estadounidense puede establecer denominaciones oficiales para el uso de sus agencias federales. Sin embargo, que otros países, instituciones o empresas privadas adopten esos nombres depende de sus propias decisiones.