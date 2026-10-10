Tras señalar que "no hay una Antártica que pertenezca a Chile": Piden declarar persona non grata al embajador de Estados Unidos

10 oct. 2026 - 20:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de 14 diputados de la oposición solicitó que el canciller Francisco Pérez (Ind.) declare persona non grata al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, debido a sus declaraciones sobre asuntos internos y territoriales.

Piden declarar persona non grata a embajador de EEUU

En una declaración difundida este sábado, los parlamentarios acusan que el ministro de Relaciones Exteriores no defiende adecuadamente la soberanía nacional tras las constantes intervenciones del diplomático norteamericano.

Entre los cuestionamientos a Judd se encuentran sus declaraciones sobre la defensa del Estrecho de Magallanes, cuestión que incluso significó una inusual declaración del Senado, pese a que el embajador dijo haber sido sacado de contexto.

Otra de sus intervenciones tiene que ver con la situación de la Antártica, respecto a la cual el funcionario estadounidense habría afirmado que "no hay una Antártica que pertenezca a Chile".

Si bien el Tratado Antártico firmado en 1959, en vigor desde 1961, suspende las reclamaciones territoriales en el "continente blanco", Chile definió su territorio antártico y tiene pretensiones oficiales desde 1940, siendo uno de los siete países que están en la misma situación.

Los diputados firmantes también mencionaron las opiniones de Judd sobre la Ley Uber, el proyecto de cable submarino entre Chile y China, sus supuestos informes sobre el estallido social y criticaron la falta de información sobre los alcances del Escudo de las Américas.

A raíz de todo esto, pidieron invocar el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que permite declarar como persona non grata a algún miembro de una misión diplomática extranjera.

Los firmantes de la declaración son: Luis Cuello (PC), Nathalie Castillo (PC), Daniela Serrano (PC), Lorena Pizarro (PC), Boris Barrera (PC), Nelson Venegas (PS), Juan Santana (PS), Emilia Nuyado (PS), Consuelo Veloso (FA), Gael Yeomans (FA), Lorena Fries (FA), Gonzalo Winter (FA), Patricio Pinilla (DC) y Ana María Gazmuri (AH).

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