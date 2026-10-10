ONU califica de "abominación" la decisión de EEUU de ejecutar en vivo a Nidal Hasan, autor de la masacre de Fort Hood

10 oct. 2026 - 01:25 hrs.

¿Qué pasó?

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó el pasado viernes de "abominación" la decisión de Estados Unidos de ejecutar en vivo y en directo a Nidal Hasan, el psiquiatra militar yihadista que mató a tiros a 13 personas en la base militar de Fort Hood (Texas) en 2009.

Stepháne Dujarric, el portavoz del secretario general António Guterres, se ha declarado indignado tras el anuncio efectuado este pasado miércoles por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. "El hecho de que un gobierno ejecute a alguien en público o ante cámaras en directo es, francamente, abominable", ha zanjado.

Dujarric recuerda que Naciones Unidas ve que las ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumano o degradante, ocurran en Estados Unidos, "en Irán o Afganistán".

"Asimismo, retransmitirlas en directo equivale a hacerlas públicas y podría suponer una violación de la prohibición de la tortura", ha concluido.

Rechazo de organizaciones de derechos humanos

En las últimas horas, otros trabajadores humanitarios como el subdirector de investigación de Amnistía Internacional Estados Unidos, Justin Mazzola, han condenado igualmente, y por partida triple, tanto la ejecución del próximo 3 de diciembre como el hecho de que se trate del primer fusilamiento desde 1961 como su retransmisión.

Para Mazzola, la ejecución no solo es "condenable" en sí misma, sino que "pone de manifiesto la arbitrariedad inherente a la pena de muerte, retransmitir en directo la privación de la vida mediante un fusilamiento no haría sino multiplicar la crueldad de la pena capital y perpetuar el ciclo de violencia que, supuestamente, las autoridades pretenden erradicar".