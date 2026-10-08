Histórica propiedad ligada a Charles Chaplin salió a la venta en California: ¿Cuánto cuesta?

08 oct. 2026 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una histórica propiedad de Beverly Hills, California, ligada al legado de Charles Chaplin, salió a la venta y rápidamente llamó la atención por su particular historia y por los elementos que todavía conserva vinculados al antiguo terreno del actor.

Se trata de la Residencia Adelman, ubicada en el 1035 de Summit Drive y construida en 1956. La vivienda actual no fue la casa donde vivió Chaplin, pero está construida sobre una parte del gran terreno que perteneció al actor y que posteriormente fue subdividido.

La propiedad conserva una huella de Charles Chaplin

Uno de los elementos más llamativos del inmueble en venta está en el jardín: la propiedad conserva la cancha de tenis que Chaplin mandó construir en 1928.

La cancha fue restaurada y actualmente forma parte de los espacios exteriores de la residencia, que también cuenta con una piscina, jardines y una casa para huéspedes.

La vivienda fue diseñada en 1956 por los arquitectos Thornton Abell y O'Neil Ford y corresponde al estilo modernista de mediados del siglo XX. Sus actuales propietarios realizaron un proceso de restauración que buscó recuperar los elementos originales sin transformar la identidad arquitectónica de la casa.

En tanto, la antigua mansión en la que Chaplin vivió se encontraba también en los mismos terrenos de Summit Drive, pero en el número 1085.

¿Cuánto cuesta la casa?

La propiedad en venta cuesta 25 millones de dólares, equivalentes a más de 24 mil millones de pesos chilenos.

La operación está a cargo de Drew Fenton y Linda May, de Carolwood Estates, y el inmueble se ofrece exclusivamente a compradores previamente calificados.

La Residencia Adelman tiene cerca de 465 metros cuadrados de superficie, además de un terreno de unos 3.700 metros cuadrados. La propiedad cuenta con cuatro dormitorios, casa de huéspedes, piscina y amplios jardines. Para conocer más detalles de la propiedad, entra aquí.

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