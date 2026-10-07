Ricardo Arjona y Grupo Firme estrenan "Amor Factura": así es la inesperada colaboración que abre el nuevo disco del guatemalteco

07 oct. 2026 - 12:49 hrs.

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona lanzó el 1 de octubre de 2026 "Amor Factura", una canción grabada junto a Grupo Firme, la agrupación de Tijuana que se ha convertido en una de las más convocantes del regional mexicano. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y llega acompañado de un video oficial con estreno especial en YouTube.

La colaboración sorprendió por la distancia entre ambos universos musicales. Arjona, de 62 años y con casi cuatro décadas de carrera en el pop latino y la balada, se cruza esta vez con la banda que lidera elvocalista Eduin Caz, en una pieza que se mueve entre el regional mexicano y el bolero norteño.

El lanzamiento, además, tiene peso dentro de la carrera del guatemalteco: es el primer sencillo de su próximo álbum, cuyo nombre reveló apenas horas después del estreno.

De qué trata "Amor Factura", según sus autores

De acuerdo con el comunicado de prensa difundido desde Miami, la canción cuenta la historia de un hombre usado por una mujer y plantea qué ocurre cuando el amor deja de ser amor y se convierte en una transacción, con alguien que da, alguien que recibe y una cuenta que tarde o temprano llega.

El texto promocional presenta el tema como una historia "incómodamente actual" y lo resume con un lema que acompaña toda la campaña: "Alguien lo tenía que decir". Según el mismo comunicado, Arjona toma una frase instalada en el imaginario popular, la cuestiona y se burla de ella a su manera, sin pretender cerrar el debate sino convertirlo en canción.

No es la primera vez que el guatemalteco convierte escenas cotidianas en relatos incómodos. Su obra se ha caracterizado por abordar temas como el amor, la sexualidad, la violencia, el racismo y la migración, un sello que lo llevó a sumar cuatro álbumes en el número uno del ranking Top Latin Albums de Billboard.

Por qué Arjona eligió a Grupo Firme

El comunicado subraya que Arjona es poco dado a las colaboraciones y que esta vez hizo una excepción. El concepto creativo del proyecto lo explica en una frase: "No por algoritmos". Es decir, la dupla no responde, según sus impulsores, a una estrategia de tendencias, sino a la búsqueda de los intérpretes adecuados para contar esta historia.

El propio cantautor dio más detalles. Según recogió Emisoras Unidas, Arjona contó que tenía 30 canciones listas para publicar, pero que el encuentro con Grupo Firme cambió sus planes. Describió a los integrantes del grupo como personas auténticas y sin poses, una cualidad que considera escasa en la industria.

Todo comenzó con un video de "Hongos"

El origen de la colaboración está en un video. Arjona vio a Eduin Caz interpretando "Hongos", una de sus canciones del disco Blanco, grabándose a sí mismo con el celular en modo selfie. Ese registro se viralizó en junio de 2022, cuando la cuenta oficial de Grupo Firme difundió además una fotografía del encuentro entre ambos artistas, lo que encendió las especulaciones sobre un dueto.

Pasaron cuatro años hasta que el proyecto se concretó. En julio de 2026, durante su paso por el programa Songbook Podcast, Caz habló públicamente de su admiración por el guatemalteco: "Me hice muy fan de Ricardo Arjona", dijo, y contó que suele escuchar sus canciones por las noches. Semanas después, la canción conjunta ya tenía fecha de salida.

Grupo Firme llega a esta colaboración como uno de los nombres más fuertes del regional mexicano, con giras por estadios y grandes recintos en Estados Unidos que lo han consolidado como un fenómeno del género.

"De todo un poco", el nuevo disco que abre esta canción

"Amor Factura" funciona como puerta de entrada a una nueva etapa. Arjona anunció que su próximo álbum se llamará "De todo un poco", revelación que hizo prácticamente en paralelo al estreno del sencillo.

Por ahora, como consignó la Agencia Guatemalteca de Noticias, no se ha informado si Grupo Firme participará en más temas del disco o solo en este sencillo, ni si el guatemalteco prepara otras colaboraciones. Tampoco se ha confirmado una fecha de lanzamiento para el álbum completo.

El estreno llega además en medio de la gira "Lo que el Seco no dijo", con la que Arjona ha recorrido escenarios de distintos países tras la publicación de Seco, su más reciente producción de estudio.

Dónde escuchar "Amor Factura"

La canción está disponible desde el 1 de octubre de 2026 en todas las plataformas digitales de música, y su video oficial se estrena a través del canal de YouTube del artista. El comunicado cierra con una idea que resume la apuesta: la historia comienza con una canción y lo que venga después dependerá de la conversación que provoque entre quienes la escuchen.