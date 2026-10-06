Muere a los 62 años Robert Kelker-Kelly, actor de "Days of Our Lives"

06 oct. 2026 - 13:12 hrs.

Robert Kelker-Kelly, reconocido por interpretar a Bo Brady en la popular teleserie estadounidense "Days of Our Lives", murió a los 62 años.

Según informó TMZ, el médico forense de Missouri confirmó que el actor falleció el 3 de octubre. Hasta ahora, no se ha informado la causa de su muerte.

El papel que marcó su carrera

Kelker-Kelly comenzó su carrera televisiva en 1987, cuando interpretó a Sam Fowler en "Another World".

En 1992 llegó a "Days of Our Lives", donde asumió el papel de Bo Brady en reemplazo de Peter Reckell. Durante su paso por la producción compartió escenas con Kristian Alfonso, quien interpretaba a Hope Brady, y Lisa Rinna, como Billie Reed.

El actor permaneció en la teleserie hasta 1995, cuando Reckell volvió a asumir el personaje.

Las acusaciones de Lisa Rinna

A comienzos de este año, Kelker-Kelly volvió a ser mencionado públicamente luego de que Rinna abordara en sus memorias la relación que ambos tuvieron durante su trabajo en la teleserie.

La actriz afirmó que el intérprete la maltrataba verbalmente, la manipulaba y jugaba con su mente. Kelker-Kelly no respondió públicamente a esas acusaciones.

Rinna también sostuvo que, tras la repentina salida del actor de "Days of Our Lives", NBC dispuso de seguridad para ella y Kristian Alfonso durante varias semanas.

También actuó en "General Hospital"

Tras dejar "Days of Our Lives", Kelker-Kelly continuó trabajando en televisión y posteriormente interpretó a Stavros Cassadine en "General Hospital".

Además de la actuación, desarrolló una carrera como piloto profesional.