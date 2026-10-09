"Es lo que hacen los yihadistas": Indignación en EEUU tras decisión del Pentágono de transmitir en vivo una ejecución

09 oct. 2026 - 16:15 hrs.

¿Qué pasó?

La indignación crecía este viernes en Estados Unidos y en el mundo por la decisión del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de transmitir en directo el fusilamiento de un condenado por el asesinato de soldados estadounidenses.

Pentágono anuncia ejecución en vivo

Nidal Hasan, un psiquiatra militar musulmán de origen palestino de 56 años, mató a 13 personas en un ataque en la base militar Fort Hood en 2009 inspirado por la organización yihadista Al-Qaeda.

Su ejecución, prevista para el 3 de diciembre y validada el lunes por el presidente Donald Trump, será la primera que realicen las fuerzas armadas desde 1961, y la primera llevada a cabo por un pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial.

Hegseth declaró que será pública: "Será transmitida en vivo. Se darán más detalles", confirmó a la agencia AFP un funcionario del Pentágono. El secretario de Defensa dijo al "influencer" y activista de derecha Jack Posobiec que un pelotón se encargará de cumplir con la orden.

"Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento de soldados, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, de que sea público", afirmó en un video compartido en X (Twitter) por varias cuentas oficiales del Pentágono.

"La gente tiene que entender que hay serias consecuencias ante este tipo de actos", añadió.

La última ejecución militar en Estados Unidos ocurrió en 1961, cuando John Bennett fue ahorcado por violación e intento de homicidio.

"Es lo que hacen los yihadistas"

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, denunció este viernes la difusión en directo de la ejecución como una forma de "tortura".

"Como el Alto Comisionado ha subrayado en reacción a las ejecuciones públicas en Afganistán e Irán, las ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumano o degradante", dijo su oficina en un mensaje transmitido a la agencia AFP.

"La retransmisión en directo de una ejecución equivale a una ejecución pública y violaría la prohibición absoluta de la tortura", insistió.

Kyinzom Dhongdue, de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), calificó a su vez de "profundamente impactantes" las declaraciones de Hegseth. "Son un terrible menosprecio por la dignidad humana", afirmó.

"Convertir una ejecución ordenada por el Estado en un espectáculo público no hace más que agravar la crueldad de la pena de muerte", añadió en un comunicado.

La decisión también generó críticas en el Congreso de Estados Unidos, en donde legisladores demócratas y republicanos repudiaron la decisión. "Es un regalo para quienes reclutan terroristas antiestadounidenses", escribió en X (Twitter) Jack Reed, principal demócrata en la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado.

"Respaldo totalmente la condena a muerte, pero difundir ejecuciones en directo es lo que hacen los yihadistas", afirmó a su vez el diputado republicano Austin Scott.

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