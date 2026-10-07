"Este drama está siendo tergiversado": Embajador de EEUU aclara dichos sobre la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes

07 oct. 2026 - 23:18 hrs.

¿Qué pasó?

Una intensa controversia diplomática se desencadenó en las últimas horas tras las declaraciones entregadas por el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, respecto de la soberanía en el Estrecho de Magallanes y la cooperación en seguridad entre ambas naciones.

Durante su intervención en el encuentro del Día del Comercio Global 2026, organizado por la CSAV, el diplomático estadounidense instó a avanzar en materias prioritarias para la agenda de Washington, señalando que la asistencia en el combate al crimen organizado o la protección de derechos en el extremo sur requerían trabajar juntos: "Si quieren todas esas cosas, entonces van a tener que trabajar con nosotros en las cosas que también son importantes para nosotros".

Las palabras del embajador provocaron una inmediata y tajante reacción del Gobierno de Kast. Desde el Congreso, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, enfatizó la independencia del país en materia de defensa territorial. "El Estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno. Podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos, no necesitamos el apoyo de nadie", aseguró el canciller, quien además no descartó evaluar una nota de protesta formal.

La aclaración del diplomático norteamericano

Ante la escalada del choque diplomático, el representante estadounidense emitió un comunicado oficial para matizar sus dichos y bajar la tensión con La Moneda.

"Disfruto de una buena teleserie tal como cualquier persona, pero este drama está siendo tergiversado", manifestó Judd, asegurando que en ningún momento buscó poner condiciones a la soberanía de Chile.

Asimismo, el diplomático valoró el entendimiento de autoridades como el ministro de Defensa, Fernando Barros, y ratificó la solidez de la alianza estratégica entre ambas naciones. "Mi presentación fue un respaldo firme y positivo a nuestra relación bilateral y a todo lo que Estados Unidos y Chile están haciendo juntos para lograr que nuestro hemisferio sea más seguro, fuerte y próspero", cerró.