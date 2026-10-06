Trump autoriza a los estadounidenses la compra de "diésel rojo" sin impuestos ante el alza en los combustibles

06 oct. 2026 - 04:50 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes una orden ejecutiva que permite comprar el "diésel rojo" -un combustible normalmente reservado para maquinaria agrícola y otros equipos todoterreno- para su uso en vías públicas.

La decisión se da en medio del fuerte aumento de los precios en las gasolineras, a causa de la guerra con Irán. Esto ha afectado al Partido Republicano a pocas semanas de las elecciones legislativas.

El anuncio de Trump en Nebraska

En un mitin en Nebraska, Trump había dicho a sus seguidores que la orden "eliminaría oficialmente el requisito de uso fuera de carretera y permitiría a cualquier persona comprar 'diésel rojo' libre de impuestos por cualquier motivo".

Trump admitió no estar familiarizado con ese combustible y bromeó ante la multitud: "No sé qué demonios es, pero sea lo que sea, se supone que es muy bueno".

Alcance de la orden ejecutiva y exenciones fiscales

Una nota informativa de la Casa Blanca, publicada junto con la orden, describe una medida más limitada que lo anunciado por Trump en el mitin.

La orden instruye al secretario del Tesoro, Scott Bessent y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a aplazar hasta fin de año el impuesto sobre el "diésel rojo" y a buscar maneras de eximir a los consumidores de dicho gravamen.

Según la Casa Blanca, las autoridades federales y los gobernadores de los estados podrán decidir suspender los controles y eximir a los conductores de esta obligación fiscal.

Reservas estratégicas y máximos históricos en los precios

En el mitin de Nebraska, Trump también elogió un acuerdo alcanzado con Europa este mes para liberar 100 millones de barriles de diésel refinado de las reservas estratégicas durante los próximos cuatro meses.

Sin mencionar el conflicto con Irán, la hoja explicativa culpa del aumento de precios a la guerra entre Rusia y Ucrania y a una escasez de la capacidad global de refinamiento.

En las últimas semanas, los precios del diésel en Estados Unidos han alcanzado máximos históricos por encima de los 6 dólares por galón.