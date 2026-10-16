Registro Social de Hogares: ¿Cómo saber en qué tramo estás?

16 oct. 2026 - 09:00 hrs.

El Registro Social de Hogares es una herramienta del Estado que permite caracterizar la situación socioeconómica de las personas y sus familias. A través de este sistema, los hogares reciben una calificación que puede ser considerada al momento de acceder a subsidios, ayudas económicas y otros programas sociales.

Para conocer esta información, no es necesario acudir presencialmente a una oficina. La consulta se puede realizar en línea a través de la Ventanilla Única Social, utilizando la ClaveÚnica para ingresar a los antecedentes del hogar y descargar la denominada Cartola Hogar.

Este documento reúne información relevante, como el tramo de calificación socioeconómica, los integrantes del hogar, los ingresos registrados y la fecha de la última actualización. Por eso, revisar la cartola permite comprobar qué información está considerando el sistema.

¿Cómo saber en qué tramo estás en el Registro Social de Hogares?

Para consultar tu clasificación socioeconómica, debes ingresar a la plataforma oficial de la Ventanilla Única Social y seguir estos pasos:

Ingresa al sitio web de la Ventanilla Única Social (pincha aquí). Accede con tu ClaveÚnica. Busca la sección correspondiente al Registro Social de Hogares. Selecciona la opción para descargar tu Cartola Hogar. Revisa el tramo de calificación socioeconómica que aparece en el documento.

La cartola también permite conocer otros antecedentes utilizados para caracterizar al hogar y consultar

¿Qué factores determinan el tramo del Registro Social de Hogares?

La calificación socioeconómica no depende únicamente del sueldo de una persona. El sistema considera diferentes variables para evaluar la situación del hogar.

Entre los principales factores se encuentran:

Ingresos del hogar: Contempla ingresos laborales, pensiones y rentas de capital de sus integrantes.

Composición familiar: Considera cuántas personas integran el hogar.

Características de sus integrantes: Incluye antecedentes relacionados con la edad, la salud y las necesidades educativas especiales.

Bienes y servicios: Evalúa determinados bienes y servicios a los que accede el hogar o que posee, como parte de la caracterización socioeconómica.

Estos antecedentes se complementan con información declarada por las familias y datos provenientes de distintas bases administrativas del Estado.

¿Qué hacer si tu tramo no refleja tu situación actual?

Si tus ingresos cambiaron, alguien se incorporó o dejó de formar parte del hogar, o existen antecedentes desactualizados, puedes solicitar una actualización, rectificación o complementación de la información del Registro Social de Hogares.

El trámite se puede realizar en línea, ingresando con ClaveÚnica a la Ventanilla Única Social. También puedes acudir a la municipalidad correspondiente a tu domicilio o a una sucursal de ChileAtiende para recibir orientación.

Es importante revisar los antecedentes registrados y presentar la documentación que corresponda al tipo de modificación solicitada. La actualización permite que la calificación socioeconómica considere información más precisa sobre la realidad del hogar.

¿Dónde obtener ayuda para consultar el Registro Social de Hogares?

Si tienes problemas para descargar la Cartola Hogar o necesitas orientación sobre tu clasificación, puedes comunicarte con los canales de atención del Registro Social de Hogares:

Por internet: ingresa a la Ventanilla Única Social.

Por teléfono: llama al 800 104 777 o al 800 719 002.

Presencialmente: acude a la municipalidad de tu comuna o a una sucursal de ChileAtiende.

Recuerda que estar inscrito en el Registro Social de Hogares no garantiza automáticamente la entrega de un subsidio o beneficio. Cada programa establece sus propios requisitos, por lo que es necesario revisar las condiciones específicas de cada ayuda estatal.

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