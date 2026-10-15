Beneficios para cesantes: Revisa los aportes económicos que puedes solicitar en octubre

15 oct. 2026 - 12:00 hrs.

Estar sin trabajo puede significar un importante desafío para las finanzas del hogar. Frente a este escenario, en Chile existen distintos mecanismos de apoyo económico y social destinados a las personas que perdieron su empleo, con beneficios que dependen de sus cotizaciones, la causal de término del contrato y su situación familiar.

Entre las principales alternativas se encuentran el Seguro de Cesantía, administrado por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), el Fondo de Cesantía Solidario y el Subsidio de Cesantía. A estos se suman otros apoyos, como la Asignación Familiar y el acceso a ofertas laborales y capacitaciones.

A continuación, revisa cuáles son las ayudas disponibles durante octubre, quiénes pueden acceder y qué requisitos deben cumplir para solicitarlas.

Seguro de Cesantía: Quiénes pueden cobrarlo y cuáles son los requisitos

El Seguro de Cesantía es uno de los principales mecanismos de protección económica para las personas que pierden su empleo y que se encuentran regidas por el Código del Trabajo.

Este beneficio es administrado por la AFC y permite utilizar los fondos acumulados en la Cuenta Individual de Cesantía (CIC). Para solicitarlo, es necesario acreditar el término de la relación laboral mediante documentos como el finiquito, la carta de despido o la renuncia.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Contar con un documento que acredite el término de la relación laboral.

Registrar al menos 10 cotizaciones para contratos indefinidos o 5 cotizaciones para contratos a plazo fijo o por obra, según las condiciones aplicables.

Los pagos se realizan mensualmente y disminuyen progresivamente. De acuerdo con la información entregada, el primer giro corresponde al 70% del promedio de las remuneraciones de los últimos meses para contratos indefinidos y al 60% para contratos a plazo fijo.

Fondo de Cesantía Solidario: apoyo cuando los ahorros no son suficientes

Quienes no cuentan con recursos suficientes en su Cuenta Individual de Cesantía pueden revisar la posibilidad de acceder al Fondo de Cesantía Solidario (FCS).

Este mecanismo está destinado a trabajadores que cumplen las condiciones establecidas para recibir apoyo con cargo a este fondo y cuya relación laboral terminó por una causal involuntaria, como necesidades de la empresa, vencimiento del plazo del contrato o quiebra del empleador.

Para acceder, se deben cumplir requisitos como los siguientes:

Registrar un mínimo de 10 cotizaciones pagadas en los últimos 24 meses, de acuerdo con las condiciones del beneficio.

Estar inscrito en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE).

Acreditar el término involuntario de la relación laboral.

Cumplir las demás condiciones exigidas por la AFC.

El beneficio contempla hasta cinco giros mensuales, sujetos a los montos mínimos y máximos establecidos. Además, considera aportes para la cotización previsional y la continuidad de determinadas coberturas, de acuerdo con las condiciones legales vigentes.

Subsidio de Cesantía: cómo solicitar este beneficio

Otra alternativa es el Subsidio de Cesantía, dirigido a personas que no reúnen los requisitos para acceder al Seguro de Cesantía de la AFC y que cumplen las condiciones específicas de este beneficio.

La solicitud se puede realizar a través de las oficinas de ChileAtiende o de la Caja de Compensación correspondiente, según la situación del trabajador.

Entre los requisitos se encuentra acreditar la cesantía mediante el finiquito y estar inscrito en el registro de cesantes de la municipalidad correspondiente. Este subsidio puede entregarse durante un máximo de 360 días, mediante períodos de 90 días renovables, siempre que se mantengan las condiciones de acceso.

Además, contempla determinados beneficios complementarios, como cobertura de salud en Fonasa y asignación por muerte, conforme a las reglas aplicables.

Otras ayudas para personas sin trabajo

Además de los mecanismos dirigidos específicamente a quienes quedaron cesantes, existen otros apoyos que pueden contribuir a aliviar los gastos del hogar.

Asignación Familiar

Las personas que reciben el Seguro de Cesantía o el Subsidio de Cesantía pueden mantener la continuidad de la Asignación Familiar por sus cargas acreditadas, de acuerdo con los requisitos y condiciones del beneficio.

Bono de Protección o Bono Dueña de Casa

Este aporte está dirigido a familias y personas usuarias del programa Chile Seguridades y Oportunidades que cumplen las condiciones establecidas. Se entrega mensualmente durante un período determinado y busca apoyar a los hogares participantes.

Su acceso no depende exclusivamente de encontrarse sin trabajo, por lo que es necesario revisar los requisitos del programa.

Bolsa Nacional de Empleo

La Bolsa Nacional de Empleo (BNE) es una plataforma gratuita que permite buscar ofertas laborales e inscribirse para acceder a oportunidades de intermediación laboral.

Además, registrarse puede ser un requisito para solicitar el Fondo de Cesantía Solidario. La plataforma también permite conocer alternativas de capacitación y otros servicios vinculados al empleo.

¿Dónde revisar los requisitos y solicitar las ayudas?

Antes de realizar una solicitud, es importante revisar las condiciones particulares de cada beneficio, ya que los requisitos de cotización, la causal de despido y los antecedentes exigidos pueden variar.

Para obtener información oficial, se puede consultar el sitio de la AFC Chile, revisar los trámites disponibles en ChileAtiende y buscar oportunidades laborales en la Bolsa Nacional de Empleo.

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