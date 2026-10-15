Vuelve el Black Inmobiliario: Cuándo será y cómo acceder a las ofertas

15 oct. 2026 - 10:00 hrs.

El Black Inmobiliario realizará su séptima edición con ofertas de viviendas y alternativas de financiamiento para quienes buscan comprar una propiedad o invertir en el sector inmobiliario.

La iniciativa reunirá a 50 empresas en una plataforma digital, donde los interesados podrán revisar proyectos, comparar precios y conocer las condiciones disponibles para acceder a una vivienda.

El evento se desarrollará en un contexto marcado por la ampliación del subsidio a la tasa hipotecaria para viviendas nuevas de hasta 6.000 UF y las opciones de financiamiento que permiten acceder a créditos hipotecarios con un pie del 10%, a través del Fondo de Garantía Estatal (FOGAES).

¿Cuándo es el Black Inmobiliario 2026?

La séptima edición del evento se llevará a cabo entre el 19 y el 21 de octubre, exclusivamente a través de su plataforma digital.

La iniciativa es organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

El objetivo es reunir en un solo lugar distintas alternativas del mercado inmobiliario y facilitar la comparación de proyectos, precios y condiciones crediticias para quienes buscan adquirir una vivienda.

Ofertas de viviendas y opciones de financiamiento

Entre los principales atractivos de esta edición estarán los descuentos ofrecidos por las empresas participantes, junto con alternativas de financiamiento para quienes buscan comprar una propiedad.

El evento coincide con la ampliación del subsidio a la tasa hipotecaria, beneficio destinado a facilitar la compra de viviendas nuevas de hasta 6.000 UF mediante mejores condiciones de crédito. A esto se suma el FOGAES, mecanismo que permite acceder a financiamiento hipotecario con un pie del 10%, sujeto a las condiciones correspondientes.

El director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Slaven Razmilic, destacó que actualmente coinciden una oferta amplia de viviendas con entrega inmediata, precios competitivos y mejores condiciones de financiamiento.

En ese sentido, sostuvo que estas condiciones representan una oportunidad para familias de clase media que hasta ahora habían tenido dificultades para acceder a una propiedad.

Subsidio a la tasa hipotecaria: El escenario en que se realizará el evento

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Raimundo Rencoret, señaló que el evento se realizará en un momento relevante para quienes buscan concretar la compra de una vivienda.

Según indicó, el subsidio a la tasa hipotecaria ya ha permitido que miles de familias accedan a créditos en mejores condiciones, con más de 60 mil solicitudes aprobadas, de acuerdo con las cifras entregadas por el dirigente.

A las condiciones de financiamiento se suman las ofertas de las empresas participantes, que permitirán a los interesados evaluar distintas alternativas antes de tomar una decisión.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, destacó que la colaboración entre los gremios y las empresas permite acercar oportunidades a las personas y entregar herramientas para comparar opciones de manera informada.

Desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, su gerente general, Luis Opazo, también llamó a informarse y cotizar antes de contratar un crédito, considerando que la compra de una vivienda implica una decisión financiera de largo plazo.

¿Dónde revisar las ofertas del Black Inmobiliario?

Las personas interesadas podrán ingresar al sitio web oficial del Black Inmobiliario, plataforma que está disponible desde el 14 de octubre.

Antes de concretar una compra, se recomienda revisar las condiciones de cada oferta, los requisitos para acceder a los beneficios hipotecarios y el costo total del crédito.