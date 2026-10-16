Gobierno asegura recursos para servicios religiosos en La Moneda en medio de recortes presupuestarios

16 oct. 2026 - 08:27 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la discusión por los recortes presupuestarios y los ajustes a distintos programas sociales, el Presupuesto 2027 contempla recursos para financiar los gastos de personal de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), donde se incorporaría a los tres capellanes que prestan servicios religiosos en el Palacio de La Moneda.

El monto considerado para los gastos de personal supera los $8.744 millones, pero no se ha especificado qué parte de esos recursos se destinaría específicamente a las tres capellanías: católica, evangélica y judía.

Desde la Segpres explicaron que la medida busca que se puedan financiar estas actividades religiosas con cargo al presupuesto disponible, sin implicar un gasto adicional.

Críticas al Gobierno

La incorporación de las capellanías al presupuesto abrió un debate sobre las prioridades del Gobierno, especialmente por coincidir con recortes anunciados en áreas como educación y cultura, como la eliminación de la entrega de computadores a escolares y la reducción de recursos para los Liceos Bicentenario.

El diputado del Frente Amplio Ignacio Achurra cuestionó la decisión y planteó la diferencia entre el financiamiento de estos servicios y los ajustes a otros programas. "Esto no es para el fomento de las iglesias, esto es para las personas que están en el Palacio de La Moneda, y uno se pregunta dónde están las prioridades de este gobierno", sostuvo.

En la misma línea, el investigador Gustavo Campos, del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, señaló que el Ejecutivo debe explicar por qué considera prioritario este financiamiento. "Es mucho dinero, el presupuesto es un ejercicio de prioridades y es necesario que el gobierno explique por qué esta es una prioridad", afirmó.

Defensa a los servicios religiosos en La Moneda

Desde el oficialismo, el diputado republicano Stephan Schubert defendió la presencia de las capellanías en el Palacio de Gobierno y sostuvo que forman parte de la tradición del país.

"Las capellanías son parte de nuestra tradición republicana, y además estas tres confesiones de fe son las más relevantes de nuestro país y están representadas en un lugar tan importante como el lugar de toma de decisiones", indicó.

Por su parte, el abogado Felipe Lizama señaló que no advierte un reproche constitucional ni legal a la posibilidad de pagar estipendios por estos servicios. Sin embargo, también destacó la importancia de que el presupuesto detalle con precisión los recursos asignados a cada ítem.

La discusión se enmarca en el debate del Presupuesto 2027, el que será discutido durante las próximas semanas en el Congreso.

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