Gobierno posterga ampliación de cárcel Santiago 1: Licitación no incluirá nuevos módulos de máxima seguridad

14 oct. 2026 - 09:03 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno decidió postergar la ampliación de la cárcel Santiago 1 y dejar fuera las nuevas obras del próximo proceso de licitación del recinto penitenciario. La decisión implica que el concurso contemplará únicamente la operación del penal, sin incorporar los módulos de alta y máxima seguridad que estaban proyectados.

La medida se adoptó mientras continúa pendiente la disputa judicial iniciada por la Municipalidad de Santiago contra el proyecto. El municipio, encabezado por Mario Desbordes, logró que el 17° Juzgado Civil de Santiago paralizara los trámites relacionados con la construcción.

¿Qué contemplaba la ampliación de Santiago 1?

La iniciativa fue anunciada en julio de 2024 por el entonces presidente Gabriel Boric, quien planteó la construcción de un recinto especial de alta y máxima seguridad para mantener bajo control a líderes de bandas criminales organizadas.

El proyecto contemplaba ampliar Santiago 1 con tres módulos de alta seguridad y uno de máxima seguridad, con una inversión estimada de 285 millones de dólares. La iniciativa fue respaldada posteriormente por la administración del Presidente José Antonio Kast, pero enfrentó la oposición de la Municipalidad de Santiago.

"Las obras de ampliación contempladas no podrán ejecutarse mientras no se resuelva el recurso presentado por la Municipalidad de Santiago. Por ello, el llamado a licitación incluirá únicamente la operación del recinto, sin obras de ampliación", señalaron a La Tercera desde la Subsecretaría de Justicia.

El proyecto era parte de las 12 concesiones que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) iba a concretar en 2026 con diferentes llamados a licitaciones. Sin embargo, según dio a conocer Diario Financiero, siete de esas iniciativas serán postergadas, incluyendo Santiago 1.

¿Cuándo se construirían los nuevos módulos?

El contrato vigente de Santiago 1 fue prorrogado hasta el 8 de noviembre de 2027. El cronograma original del MOP contemplaba adjudicar la ampliación durante el primer semestre de 2027, comenzar las obras en 2029 y poner los nuevos módulos en funcionamiento en 2031.

Sin embargo, esos plazos quedan en suspenso mientras no se resuelva el recurso judicial presentado por el municipio. Por ahora, el Ejecutivo continuará con el proceso para volver a licitar la operación de Santiago 1, pero sin incluir las obras destinadas a ampliar su capacidad de alta y máxima seguridad.

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