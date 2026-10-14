Conoce las otras tres autopistas urbanas de Santiago que podrían sumarse a las rebajas en la tarifa del TAG

14 oct. 2026 - 08:32 hrs.

¿Qué pasó?

El lunes 12 de octubre por la noche, el presidente de la República, José Antonio Kast, anunció el primer acuerdo histórico con la concesionaria VíasChile para aplicar rebajas de hasta un 25% en el precio del TAG en la Autopista Central.

En la misma instancia, el Gobierno confirmó que el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, negocia con otras empresas de la capital para replicar este modelo tarifario. Pero, ¿cuáles son las vías que podrían sumarse a los descuentos?

Las otras tres autopistas que podrían tener rebaja

En entrevista con el Diario Financiero, el biministro Louis de Grange detalló que las negociaciones están enfocadas principalmente en las arterias más antiguas de Santiago, ya que la antigüedad del contrato permite compensar la rebaja en la tarifa mediante la extensión del plazo de la concesión.

Bajo este criterio técnico, las tres autopistas urbanas que negocian un acuerdo son:

Costanera Norte

Américo Vespucio Sur

Américo Vespucio Norte

"Las que son más antiguas tienen más espacio, más 'colchón' para generar esta sustitución entre plazo y peaje. Tienen más flujo, por lo tanto, son las más factibles de generar un nuevo equilibrio manteniendo las condiciones financieras del contrato", explicó la autoridad.

Por el contrario, el secretario de Estado aclaró que en carreteras de reciente inauguración, como Américo Vespucio Oriente, el impacto en pesos de este tipo de sustitución "es casi inexistente y no mueve la aguja". Si las negociaciones resultan exitosas, el Ejecutivo espera entregar nuevas noticias para los conductores durante 2027.

¿En qué consiste el acuerdo que se busca repetir?

El acuerdo alcanzado en Autopista Central reduce gradualmente el cobro del TAG para quienes mantengan su cuenta al día.

Concretamente, el beneficio contempla descuentos del 25% en los períodos de saturación y una baja generalizada en la tarifa base fuera de los horarios punta. Este incentivo se aplicará a los usuarios que paguen sus cuentas dentro de los primeros 60 días desde la emisión de la boleta. Como contrapartida, la concesionaria extenderá el plazo de su contrato de administración por unos 20 meses.