"Acá no hay negocio para la concesionaria": Biministro De Grange defiende rebaja del TAG y explica cuánto ahorrarán los usuarios

13 oct. 2026 - 14:33 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, defendió el acuerdo que permitirá reducir las tarifas de Autopista Central, luego de las críticas que generó la extensión de la concesión por 20 meses a cambio de una rebaja en el TAG.

En entrevista exclusiva con Meganoticias, la autoridad sostuvo que el principal beneficiado será el usuario y explicó cómo se aplicará la reducción, cuánto podrían ahorrar los conductores y por qué el Gobierno considera que el mecanismo puede extenderse a otras autopistas.

¿Cuánto bajará el TAG de Autopista Central?

De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno, la rebaja será de un 25% en las tarifas durante los horarios punta y de saturación, mientras que en el resto del día llegará a un 10%.

La medida se espera que comience a implementarse a principios de enero de 2027, aunque primero debe completar una serie de trámites administrativos. Según explicó el biministro, el acuerdo debe ser firmado por las autoridades correspondientes y pasar por la Contraloría General de la República para su toma de razón.

Para ejemplificar el ahorro, De Grange planteó el caso de una persona que gasta $100.000 mensuales en la autopista y utiliza el servicio exclusivamente durante el horario punta. Con la rebaja del 25%, esa cuenta bajaría a $75.000, lo que representa un ahorro de $25.000 al mes.

De Grange responde a las críticas por la extensión de la concesión

Uno de los cuestionamientos al acuerdo fue planteado por Franco Parisi, quien calificó la medida como un "muy mal negocio para Chile" y sostuvo que la extensión de la concesión favorecía a las empresas concesionarias.

Consultado por esas críticas en Meganoticias, De Grange afirmó que el Gobierno revisó los números durante siete meses de negociaciones y defendió que el objetivo es beneficiar a quienes utilizan diariamente la autopista.

"Acá no hay negocio ni para la concesionaria ni para el Estado, acá el principal y único beneficiario es el usuario de las autopistas", afirmó De Grange.

En ese sentido, sostuvo que las autopistas más antiguas tienen mayor margen para ofrecer descuentos a cambio de una extensión de plazo.

Para cerrar, De Grange señaló que el Gobierno espera avanzar próximamente en acuerdos para ampliar las rebajas a otras autopistas, tanto en Santiago como en regiones.

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