"Muy mal negocio para Chile" y "una buena noticia": Las divididas reacciones al anuncio de rebaja del TAG

13 oct. 2026 - 07:31 hrs.

¿Qué pasó?

El anuncio del Presidente José Antonio Kast sobre una rebaja en las tarifas del TAG de Autopista Central generó reacciones divididas entre parlamentarios y dirigentes políticos. Mientras algunos valoraron la medida como un alivio para el bolsillo de los conductores, otros cuestionaron las condiciones del acuerdo con la concesionaria.

La reducción será de un 10% en horarios valle y de un 25% en horarios punta, y comenzará a regir el 1 de enero de 2027. La rebaja estará sujeta a que los usuarios mantengan su cuenta al día durante los primeros 60 días desde que la medida entre en vigencia.

Uno de los principales puntos de controversia es la extensión de la concesión por 20 meses, una condición que ha sido cuestionada por quienes advierten que la rebaja podría implicar que las empresas continúen operando la autopista durante más tiempo.

Las críticas al acuerdo por la rebaja del TAG

El secretario general del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, cuestionó las condiciones del anuncio y sostuvo que la reducción de las tarifas no sería conveniente para el país si implica extender el contrato de la concesionaria.

"Es un muy mal negocio para Chile, pero muy buen negocio para las concesionarias. El presidente Kast nuevamente se equivoca. Hay que hacer la tarea y tirar los números", afirmó en un video publicado en redes sociales.

En la misma línea, el diputado del Partido Socialista (PS) Nelson Venegas cuestionó que el acuerdo beneficie principalmente a las concesionarias y que su alcance se limite a una autopista de la Región Metropolitana.

"Este es un acuerdo que tiende a favorecer principalmente a las concesionarias. Las concesionarias no pierden, lo único que hace es que se le alargue el contrato", sostuvo.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio Ignacio Achurra también puso en duda el beneficio del acuerdo para los usuarios, considerando la extensión del contrato. "No queda claro si con esta decisión se busca aliviar el bolsillo de las familias o asegurarles más años de negocio a las concesionarias", señaló.

Parlamentarios valoran alivio para los conductores

Desde RN, en tanto, el diputado Diego Schalper valoró el anuncio y destacó que la rebaja podría ayudar a las familias que dependen del automóvil para sus desplazamientos cotidianos.

"Nos parece que este anuncio que hace el Presidente Kast de una rebaja en el TAG, que se está avanzando progresivamente con distintas concesionarias, es una buena noticia y es un alivio que va en sentido correcto", afirmó.

Una postura similar expresó el diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), quien consideró que la reducción representa un avance en la discusión sobre el costo de las autopistas concesionadas.

"Para quienes hemos sostenido durante ya varios años que rebajar el costo de las autopistas es posible sin desarmar el sistema de concesiones, hay aquí una prueba de ello", sostuvo.

En la misma línea, la senadora Camila Flores (RN), presidenta de la Comisión de Transportes del Senado, también destacó el acuerdo, pero pidió que este sea el punto de partida para extender las rebajas a otras zonas del país.

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