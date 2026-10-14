TAG: ¿Quiénes podrán acceder a la rebaja de hasta 25% en Autopista Central?

14 oct. 2026 - 07:00 hrs.

El Gobierno anunció una rebaja de hasta un 25% en las tarifas del TAG de Autopista Central, una medida que busca reducir los costos de circulación para los conductores. El beneficio contempla descuentos diferenciados según el horario en que se utilice la carretera y tendrá requisitos para acceder.

El anuncio fue realizado por el presidente José Antonio Kast, luego de un acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la concesionaria.

Sin embargo, la rebaja todavía no entra en vigencia, ya que requiere una revisión administrativa y modificaciones al contrato. De acuerdo con lo informado por el mandatario, la implementación está prevista para el 1 de enero de 2027.

¿De cuánto será la rebaja del TAG en Autopista Central?

La medida considera dos tipos de descuentos, dependiendo del horario de circulación:

25% de descuento: durante las horas punta y los periodos de saturación.

10% de descuento: sobre la tarifa base fuera de esos periodos.

Por ejemplo, una persona que actualmente paga $100.000 por el uso de Autopista Central podría llegar a pagar $90.000 si circula fuera de las horas punta. En cambio, si utiliza la autopista durante los periodos de mayor congestión, el monto podría bajar a $75.000.

¿Quiénes podrán acceder al descuento?

El beneficio no se aplicará automáticamente a todos los usuarios. Según lo informado por el Gobierno, podrán acceder a la rebaja quienes mantengan sus cuentas con Autopista Central al día, con un máximo de 60 días de rezago.

Por ello, los conductores deberán revisar su situación de pago con la concesionaria para verificar si cumplen con las condiciones establecidas para acceder al descuento.

¿Cuándo comenzará a regir la rebaja del TAG?

La implementación de la medida está prevista para el 1 de enero de 2027. No obstante, el anuncio no implica que los nuevos valores comiencen a aplicarse de inmediato, ya que el acuerdo requiere una revisión administrativa y la modificación de los contratos correspondientes.

Así, quienes utilicen Autopista Central deberán esperar la entrada en vigencia de la medida para acceder a los descuentos anunciados.