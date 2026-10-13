Regresa la Citroneta, pero ahora eléctrica: Así será el nuevo modelo de Citroën que proyectan lanzar en 2028

13 oct. 2026 - 15:06 hrs.

Uno de los vehículos más emblemáticos de la historia automotriz podría regresar en una versión completamente eléctrica. Se trata del Citroën 2 CV, conocido por su diseño clásico y asociado a la historia de la marca francesa, que presentó un nuevo concepto inspirado en el modelo original.

El prototipo busca combinar la estética retro con una propuesta de movilidad urbana eléctrica y accesible. Según las proyecciones difundidas tras su presentación en París, el vehículo podría llegar al mercado en 2028 con un precio inicial cercano a los 15 mil euros, equivalentes a unos $15 millones chilenos.

La propuesta contempla un automóvil compacto de cuatro pasajeros y un diseño que recupera distintos elementos del modelo lanzado en 1948. Sin embargo, algunas de sus características técnicas, como la batería y la autonomía, todavía corresponden a estimaciones y no a especificaciones oficiales definitivas.

¿Cómo será el nuevo Citroën 2 CV eléctrico?

El nuevo concepto busca recuperar la identidad del histórico 2 CV, pero adaptándola a las necesidades actuales de movilidad. De acuerdo con los antecedentes difundidos, el vehículo tendría 3,76 metros de largo, una dimensión que lo convertiría en una alternativa compacta para desplazamientos urbanos.

Otro de los objetivos de sus desarrolladores sería mantener el peso por debajo de los 1.000 kilogramos. Esta característica permitiría utilizar una batería de menor tamaño y contribuir a reducir los costos de fabricación.

En su interior, el prototipo incorpora soluciones inspiradas en el modelo original, con asientos que recuerdan a bancas de jardín, una pantalla de ocho pulgadas y una canasta removible en lugar de la tradicional consola central.

También destacan elementos nostálgicos, como un techo de tela plegable, manijas inspiradas en correas y compartimentos en las puertas que evocan los espacios diseñados para transportar huevos en el modelo clásico.

El precio y la fecha en que podría llegar al mercado

Uno de los aspectos que más llama la atención de la propuesta es su precio objetivo. La marca buscaría comercializar la versión de producción desde los 15 mil euros, una cifra que apunta al segmento de los automóviles eléctricos más accesibles.

Para alcanzar ese valor, la estrategia contemplaría utilizar una plataforma modular compartida con otros vehículos del grupo, lo que permitiría distribuir los costos de desarrollo y fabricación.

De concretarse los planes, el nuevo Citroën 2 CV podría llegar a los concesionarios en 2028. No obstante, tanto el precio definitivo como las características de la versión comercial podrían cambiar durante el desarrollo del proyecto.

¿Qué autonomía tendría la nueva Citroneta eléctrica?

Aunque todavía no se ha publicado una ficha técnica definitiva del sistema de propulsión, las estimaciones mencionadas en los reportes apuntan a una batería de aproximadamente 28 kWh y una autonomía cercana a los 250 kilómetros.

La propuesta estaría orientada principalmente a los desplazamientos urbanos, con tracción delantera y un conjunto mecánico pensado para mantener bajos tanto el peso como los costos.

Estas cifras deben considerarse preliminares, ya que la autonomía real dependerá de la configuración final del vehículo, las condiciones de conducción y las especificaciones de la batería que finalmente se utilice.

También presentaron un concepto de furgoneta inspirado en el 2 CV

Durante la presentación en París, Citroën también exhibió el concepto 2 CV Fourgonnette, una propuesta de furgoneta de carga que recupera el diseño de los vehículos de reparto asociados al modelo original.

Por ahora, esta variante corresponde a un ejercicio de diseño y no cuenta con planes inmediatos de producción confirmados.

Con estos conceptos, la marca francesa explora la posibilidad de recuperar uno de sus diseños más reconocibles y adaptarlo a la transición hacia la movilidad eléctrica.