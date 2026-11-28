28 nov. 2026 - 17:00 hrs.

Quedarse sin ahorros en la AFP no significa perder el acceso a todos los aportes que complementan una pensión. En el caso del Beneficio por Años Cotizados (BAC), los jubilados pueden recibir el pago mensual incluso si agotaron por completo los fondos de su cuenta previsional.

Según la información de ChileAtiende, esta bonificación estatal se calcula a partir de los períodos cotizados durante la vida laboral y no del dinero disponible en la cuenta individual. Por eso, tener saldo cero no impide acceder al aporte, siempre que se cumplan las condiciones exigidas.

¿Cuánto dinero entrega el beneficio?

El BAC entrega una bonificación mensual de 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un máximo de 2,5 UF al mes. El monto se suma directamente a la pensión y se entrega de manera automática a quienes cumplen los requisitos.

¿Quiénes pueden recibir el Beneficio por Años Cotizados?

Para acceder al aporte, los pensionados deben cumplir con estas condiciones:

Edad: tener 65 años o más.

Tipo de pensión: recibir una pensión de vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros de vida, bajo el Decreto Ley N.° 3.500.

Cotizaciones: Acreditar al menos 120 meses (10 años) si son mujeres y 240 meses (20 años) si son hombres.

Para el cálculo máximo de pago, se consideran hasta 300 meses cotizados, equivalentes a 25 años.

¿Cómo consultar si te corresponde el pago?

No es necesario postular al beneficio. La asignación se realiza automáticamente y las personas beneficiarias reciben una notificación por correo electrónico o mediante su Casilla Única.

Quienes quieran revisar si reciben el aporte, conocer el estado del pago o descargar la resolución con el detalle del cálculo, pueden consultar a través de ChileAtiende EN ESTE LINK:

En línea: ingresar el RUN y la fecha de nacimiento en el sitio web de ChileAtiende. Para conocer el monto, se debe acceder con ClaveÚnica.

Por teléfono: llamar al 101.

Presencialmente: Acudir a una sucursal de ChileAtiende con la cédula de identidad vigente.

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