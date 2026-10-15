"Hay un problema serio de diseño comunicacional": Rubilar critica al Gobierno tras emergencias y llama a recurrir al piñerismo

15 oct. 2026 - 12:49 hrs.

¿Qué pasó?

La exvocera de Gobierno de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, cuestionó el manejo comunicacional del Presidente José Antonio Kast y sus ministros frente a las últimas emergencias y planteó que la actual administración debería aprovechar la experiencia de quienes integraron el piñerismo.

En conversación con Radio Universo, la exministra apuntó a problemas de coordinación entre las instituciones que participan en la respuesta a estas situaciones y criticó que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, deba compatibilizar sus funciones con la vocería de las emergencias.

Rubilar cuestiona el diseño comunicacional del Gobierno

"Hay un problema serio de diseño comunicacional en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast", afirmó Rubilar, quien distinguió entre la comunicación política y la comunicación de riesgo.

Según explicó, esta última tiene como objetivo proteger a la ciudadanía, por lo que su efectividad debe medirse según la capacidad de las personas para comprender los peligros y saber cómo actuar.

En esa línea, cuestionó que la población reciba orientaciones diferentes por parte de los organismos que intervienen en una emergencia. "Las personas no pueden recibir cinco mensajes diferentes, ¿no? Entonces, el tema es cómo la ciudadanía recibe una sola orientación coherente, aunque existan muchas instituciones trabajando detrás", sostuvo.

También cuestionó que el ministro del Interior asuma la vocería del Gobierno. Aunque destacó sus capacidades de diálogo y negociación, sostuvo que ambas funciones responden a exigencias distintas. "El ministro de Interior no puede ser el vocero por múltiples razones, y es un diseño que está fracasado", afirmó.

El llamado de Rubilar a recurrir al piñerismo

Otro de los puntos abordados por la exvocera fue la posibilidad de que el Gobierno de Kast recurra a la experiencia de quienes participaron en las administraciones de Sebastián Piñera, especialmente para enfrentar emergencias, procesos de reconstrucción y desafíos en materia de empleo, sin que eso implique necesariamente incorporarlos al gabinete.

"Si el Presidente tiene su elenco, que tiene todo el derecho a tenerlo y a decidirlo y a buscarlo donde él estime pertinente, pero a su vez, si tiene personas que han vivido experiencias y un conocimiento y una impronta que se podría traspasar al Gobierno del Presidente José Antonio Kast, yo creo que debería hacerlo", planteó.

En ese contexto, Rubilar afirmó que "no parece lógico que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast no pida efectivamente esa retroalimentación que muchos estarían disponibles a entregársela para mejorar la gestión en circunstancias adversas".

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