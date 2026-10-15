Horizonte Ciudadano aclara que regreso de Bachelet al debate político no busca el "taponeo de nuevos liderazgos"

15 oct. 2026 - 10:51 hrs.

¿Qué pasó?

Eolo Díaz-Tendero, director ejecutivo de la fundación Horizonte Ciudadano, abordó el regreso de la expresidenta Michelle Bachelet al debate político chileno y sostuvo que su objetivo es contribuir a la unidad de la oposición y a la renovación del progresismo, sin obstaculizar la aparición de nuevos liderazgos.

El rol de Bachelet en la oposición

En conversación con Radio Cooperativa, el cientista político descartó que la exmandataria busque ocupar un espacio que limite el desarrollo de otras figuras del sector y aseguró que su participación apunta a impulsar una discusión sobre los desafíos de la oposición.

"Abre temas que van asumiendo otros liderazgos que van poniendo por delante los intereses de la ciudadanía y, por lo tanto, no hay en ningún caso, ni el interés ni la voluntad, ni tampoco el ejercicio práctico de taponeo de nuevos liderazgos; todo lo contrario", afirmó.

Díaz-Tendero sostuvo que Bachelet mantiene su compromiso con los temas que hoy marcan la agenda de la oposición y que una de sus principales preocupaciones es la unidad del sector.

En ese contexto, explicó que la reunión con los partidos políticos no tendría únicamente el propósito de agradecer el acto de homenaje que se realizó en La Pintana, sino también de conversar sobre las condiciones para fortalecer la unidad opositora.

¿Tercera candidatura presidencial?

Consultado por una eventual tercera candidatura presidencial de la exmandataria, el director ejecutivo de Horizonte Ciudadano apuntó a que su actual disposición responde a un objetivo más amplio, aunque no descartó la opción.

"Lo que hay detrás de esa manifestación es esta aventura de estar, en estos próximos tres años, en este espacio de liderazgo de ayudar a la unidad de la oposición", señaló.

La derrota electoral y los desafíos del progresismo

El representante de Horizonte Ciudadano también se refirió al escenario político tras la llegada al Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En esa línea, llamó a los sectores de izquierda a analizar los resultados electorales y comprender mejor las prioridades de la ciudadanía. "Los sectores progresistas estamos perdiendo porque no estamos sabiendo entender el corazón de la ciudadanía, y lo está haciendo más eficientemente la derecha", concluyó.

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