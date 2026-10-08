Kast aborda posible candidatura presidencial de Bachelet: "Uno siempre tiene que hacer un análisis de lo que se hizo"

08 oct. 2026 - 11:35 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la posibilidad de que la expresidenta Michelle Bachelet vuelva a competir por La Moneda, luego de que la exmandataria no descartara una tercera candidatura presidencial. Los dichos del jefe de Estado se produjeron durante un encuentro con empresarios en Valdivia.

“Algunos ya están pensando en la próxima elección. Yo decía la tercera es la vencida y aquí estoy, con perseverancia y con coraje”, señaló Kast al abordar el escenario político y la eventual participación de Bachelet en una próxima elección.

Kast cuestiona políticas de las últimas décadas

El Presidente también sostuvo que la existencia de distintos liderazgos es parte del escenario democrático, aunque planteó la necesidad de revisar las políticas públicas implementadas anteriormente. “Es legítimo y es muy bueno tener diferentes liderazgos, lo que sí hay que dejar asentado siempre es si las políticas públicas que se llevaron adelante en las décadas anteriores fueron las correctas o no, y eso hay que evaluarlo”, afirmó.

En esa línea, Kast agregó que “uno siempre tiene que hacer un análisis de lo que se hizo y se está haciendo, a nosotros igual nos van a evaluar”, aludiendo a la evaluación que corresponde realizar sobre las distintas administraciones y sus políticas.

Posteriormente, el Mandatario apuntó directamente a algunas de las materias relacionadas con la administración de Bachelet: “¿Qué pasó hace 12 años con la reforma tributaria, qué pasó con la reforma laboral y educación? ¿Qué pasó con nuestras fronteras?”, cuestionó Kast.

Los dichos de Kast se producen después de que Bachelet señalara que considera posible una nueva candidatura presidencial. Consultada por una eventual tercera postulación, la expresidenta respondió: “Yo creo que sí”, además de plantear que seguirá trabajando por la unidad de las fuerzas progresistas.

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