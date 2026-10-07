Presidente Kast asiste a funeral de carabinero Jaime Urrea: "El asesino no va a quedar impune y se va a aplicar justicia"

07 oct. 2026 - 12:48 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast se trasladó durante la mañana de este miércoles hasta Los Ángeles, en la región del Biobío, para participar del funeral del sargento segundo de Carabineros Jaime Urrea, quien murió la noche del domingo 4 de octubre tras recibir un disparo durante un procedimiento policial en la comuna de Quilleco.

Urrea es el mártir número 1.265 de Carabineros. Su fallecimiento había sido lamentado por el Mandatario durante sus actividades de la semana y, este miércoles, Kast llegó hasta la ceremonia para acompañar a sus familiares y a la institución policial. A su arribo, fue recibido por el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

Durante la ceremonia, el Presidente abordó el complejo escenario que enfrenta la policía uniformada y aseguró que el Estado debe avanzar en medidas que permitan entregar mayor protección y herramientas a los funcionarios policiales.

“Cuando se ataca a Carabineros se ataca el alma de Chile”

En su intervención, el Mandatario calificó el último año como “muy difícil” para Carabineros y para el país, destacando el impacto que tienen los ataques contra funcionarios policiales.

“Cada alcalde presente llora la muerte de un carabinero”, señaló Kast, agregando que “cuando se ataca a Carabineros se ataca el alma de Chile”.

El Presidente aseguró además que la muerte de Urrea no quedará impune y sostuvo que se buscarán las máximas sanciones para el responsable: “Nuestra labor es buscar justicia. El asesino no va a quedar impune y se va a aplicar justicia y se va a buscar las máximas sanciones”, afirmó.

Llamado al Congreso por nuevas leyes contra el crimen

Kast también realizó un llamado a los parlamentarios para avanzar en una agenda legislativa que permita enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común: “Tenemos que trabajar en conjunto”, sostuvo el Presidente, solicitando que el Congreso ayude a legislar “con urgencia y con responsabilidad”.

En esa línea, planteó la necesidad de contar con herramientas legales que no solo permitan combatir el crimen organizado y el narcotráfico, sino también enfrentar “la violencia que hoy se vive en las calles”.

“Tenemos toda la voluntad, pero necesitamos la colaboración de los distintos poderes del Estado”, afirmó.

Kast pide respeto a las policías

Durante su discurso, el Mandatario también dirigió un mensaje a quienes han protagonizado actos de violencia o agresiones contra funcionarios policiales: “A quienes han sembrado el odio a nuestros carabineros, los han dañado a rostro cubierto, que reflexionen si aman a la patria”, manifestó.

Finalmente, pidió “respeto a nuestras autoridades policiales” y reiteró que el Gobierno continuará avanzando en medidas destinadas a proteger a Carabineros, incluyendo la necesidad de que la institución cuente con equipamiento “suficiente y adecuado”